סטארטאפ הספורט-טק שגייס 1.2 מיליון דולר

חברת הסטארטאפ ‘Marquee’, המפתחת פלטפורמת AI לניהול דאטה וציד כישרונות במועדוני ספורט, השלימה גיוס פרה-סיד בהיקף של 1.2 מיליון דולר בהובלת קרן ‘AnD Ventures’ ובהשתתפות אבישי אברהמי ועומר שי מ-Wix’, עמי סירקיס, מייסד ומנכ"ל ‘365Scores’ ומשקיע ההון-סיכון אייל סגל, לשעבר בעליה של מכבי נתניה בכדורגל.

המערכת ש-’Marquee’ מפתחת מביאה את טכנולוגיות ה-AI המתקדמות ביותר למחלקות רכש השחקנים בקבוצות כדורגל, כדורסל ובהמשך ענפי ספורט קבוצתיים נוספים. מארקי מרכזת את כל מקורות הדאטה, מספקיות מידע בינלאומיות ומתוך הקבוצות, לפלטפורמה חדשנית שיודעת להפיק מהם מסקנות ותובנות ייעודיות לכל מועדון באמצעות מודלים ייחודיים ומתקדמים של למידת מכונה ובינה מלאכותית.

מועדוני הספורט בעולם משקיעים סכום עתק של כ-60 מיליארד דולר בשנה על העברות וחוזים. סכום נוסף של כ-4.5 מיליארד דולר מושקע בכלים טכנולוגים וצוותים אנושיים כולל איסוף דאטה, תכנות וצוותי סקאוטינג. כל אלה יוצרים גם כמויות אדירות של דאטה אינסופית, שמבוזרת בין מספר פלטפורמות ייעודיות שכל אחת מהן בוחנת היבטים שונים של יכולות השחקנים. התוצאה היא כישלון של למעלה ממחצית מהעברות השחקנים.

אייל סגל. חלק מהיזמים (שחר גרוס)

מה הסטארטאפ עושה?

מארקי עוזרת לסקאוטים ואנליסטים למצוא את הכוכבים הבאים וכישרונות חבויים בשווקים עליהם הם לא בהכרח מסתכלים, לעתים גם בזמן שהם ישנים, תוך שהיא מבצעת אוטומציה לכ-70% מתהליכי העבודה שלהם. כיום רוב המועדונים מתנהלים עדין בתוכנות מיושנות ועבודה ידנית, כך שמארקי מפנה להם יותר זמן לחלק החשוב ביותר של העבודה - זיהוי כישרונות וקבלת ההחלטה הספורטיבית במקום ניתוח של קבצי Excel בלתי נגמרים.

מארקי מפתחת את הפלטפורמה בשיתוף פעולה עם 20 מועדונים מהליגות הבכירות בישראל, אירופה וארה”ב, ולחלקם אף סייעה בקבלת החלטות לגבי צירוף שחקני רכש בחלון ההעברות הנוכחי והקודם. כספי ההשקעה ישמשו להאצת פיתוח המוצר, השקת רשמית של גרסה ראשונית MVP בשבועות הקרובים וגיוס אנשי שיווק ומכירות לחדירה לשווקים מרכזיים.

החברה הוקמה בשנת 2025 על ידי דין ברכה, מנכ”ל, דרור רוזנפלד, סמנכ”ל מוצר ושיווק, טל דרחי, סמנכ”ל דאטה ויונתן חזות, סמנכ”ל טכנולוגיה, ארבעתם חובבי ספורט נלהבים וחברים מזה שנים רבות. דין ברכה שימש מנהל מכירות בכיר בחברות טכנולוגיה, דרור רוזנפלד היה מנהל קריאטיב בחברת ‘Fintech’ ובמשרדי פרסום, מנהל קריאיטיב בהפועל פתח תקוה ובעברו עיתונאי ספורט וסקאוט, טל דרחי שימש Data Scientist בחברות הייטק ויונתן חזות, יוצא 8200, היה מפתח תוכנה במספר חברות טכנולוגיה.

פלטפורמת החברה נבנתה בשיתוף סקאוטים ואנליסטים בכירים ממועדוני עלית ברחבי העולם, ודמויות מפתח בתעשייה כמו חאבייר סוברינו, פרופסור לחדשנות בספורט שהיה קצין החדשנות והאסטרטגיה הראשי של ברצלונה במשך 7 שנים.

גם קצין האסטרטגיה של ברצלונה תרם (IMAGO)

המייסדים מסבירים

דין ברכה, מייסד שותף ומנכ"ל ‘Marquee’, אמר: "הדאטה בספורט הקבוצתי המקצועני עבר מהפכה של ממש בעשור האחרון, ממעט מאד מידע לכמות בלתי נגמרת של נתונים, ברמה שאפילו צוותים גדולים בתחום ניהול סגל וציד כישרונות ממועדונים עשירים מתקשים לנתח את כולה ולהימנע מטעויות יקרות או לפספס הזדמנויות שוק. מארקי מבקשת לשמש עבור סקאוטים ואנליסטים מה ש-'Cursor' עבור מתכנתים - להכפיל ולשלש את היכולות וההשפעה שלהם, לקצר דרמטית את זמני העבודה ולחסוך משאבים רבים וטעויות יקרות בשוק ההעברות באמצעות תובנות ייעודיות”.

עדי גוזס, שותפה מנהלת בקרן ‘AnD Ventures’, הוסיפה: "שוק הספורט-טק העולמי נמצא בצמיחה מואצת, עם מעל ל-30 מיליארד דולר של מיזוגים ורכישות בשנה החולפת. תעשיית גיוס השחקנים מגלגלת עשרות מיליארדים בשנה, אבל תהליכי קבלת החלטות מבוססים עדין על מאגרי דאטה מפוזרים ומנותקים ותהליכי עבודה אטיים בכלים מיושנים. צוות ‘Marquee’, המורכב מיזמים בעלי חזון ורקע מקצועי מדויק לשוק, רותם את הטכנולוגיות המתקדמות ביותר כדי לסייע לקבוצות בקבלת החלטות מבוססות דאטה”.