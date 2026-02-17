יום שלישי, 17.02.2026 שעה 12:53
נחנך בית לחיילים בודדים לזכר סגן יונתן גוטין

במעמד רז הרשקו: הבית שתכנן כתלמיד קשר"ג יחידת הקומנדו הרב ממדית שנפל ב-7.10, נפתח במודיעין. המדליסטית האולימפית וראש העיר כיבדו את המעמד

חניכת הבית של יונתן (באדיבות המשפחה)
חניכת הבית של יונתן (באדיבות המשפחה)

“יש לי משימות בתוך הראש, לתת ולתרום בשביל המדינה. אם לא אני, אז מי יעשה את זה?”. כך כתב סגן יונתן גוטין הי”ד ביומנו האישי, שנמצא לאחר נפילתו.

אתמול (שני) נחנך במודיעין הבית של יונתן לחיילים בודדים, שהוקם לזכרו של סגן יונתן גוטין, קשר”ג יחידת הקומנדו הרב ממדית, אשר יזם ותכנן את הבית במגמת אדריכלות באורט עירוני ד’ במודיעין וזכה לציון לשבח. לאחר נפילתו, החליטו הוריו, אלה ואלכס, מתוך שבר גדול, לבנות בית חם ועוטף לחיילים בודדים. האירוע היה במעמד ראש העיר מודיעין, המדליסטית האולימפית רז הרשקו ומכובדים נוספים.

יונתן נפל בקרב בבארי, לאחר חילוץ תושבים ובעת חילוץ חבריו הפצועים. בן 20 היה בנופלו. יונתן היה ג’ודוקא בנבחרת הקדטים והיה אמור להתגייס כספורטאי מצטיין, אבל בכיתה י”ב החליט לעזוב את הג’ודו ולהתגייס לשרות משמעותי. הוא יצא לקורס קצינים והתקבל להיות קשר״ג יחידת הקומנדו הרב ממדית.

חניכת הבית של יונתן (באדיבות המשפחה)חניכת הבית של יונתן (באדיבות המשפחה)
יונתן גוטין ז"ל (באדיבות המשפחה)יונתן גוטין ז"ל (באדיבות המשפחה)
הבית שתכנן יונתן גוטין ז"ל (באדיבות המשפחה)הבית שתכנן יונתן גוטין ז"ל (באדיבות המשפחה)

“אני איתך על מלא אחי”

כחודש וחצי לאחר מכן, בשבת השחורה ב-7.10, הגיע יונתן עם צוות מצומצם לקיבוץ בארי. מכיוון שלא סיים את הכשרתו כלוחם, שאל אותו מפקד הכוח אם הוא בטוח שהוא רוצה להיכנס לבארי. יונתן ענה ללא היסוס – “אני איתך על מלא אחי”, משפט שיהפוך לצוואתו ולעמותה שהקימו הוריו.

הבית של יונתן לחיילים בודדים יפעל על פי ערכיו של יונתן: ראיית האחר, תחושת שייכות ונתינה. בעוד כשבועיים יגיעו החיילים הראשונים לבית החם.

