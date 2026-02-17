הרצליה תפגוש את טירה, בית שאן מול א.א פאחם

מי תצא ל'מחנה אימונים' בן 10 ימים על אדמת לטביה באמצע אוגוסט? לבינתיים, הפועל הרצליה, מ.כ צעירי טירה, הפועל בית שאן והפועל אום אל פאחם הן ארבע העולות לגמר המחוזי הצפוני ולגמר המחוזי הדרומי, שיתקיימו ב-17/03. בהתאם להגרלת ההתאחדות לכדורגל, הרצליה תארח את טירה ובית שאן תארח את אום אל פאחם. תאריך הגמר הבין-מחוזי ייקבע בהמשך.

כפי שפורסם ב-ONE, הקבוצה מליגה א' צפון או דרום, שתניף את גביע האזורים המקומי, תצא לטורניר החובבים של אופ"א בקיץ הקרוב, מה שיעניק לה מעבר לחוויה לשחק בטורניר בינלאומי, כשההתאחדות לכדורגל משלמת על כולו, מעין מחנה אימונים בחו"ל, על חשבון מי שאחראית על הכדורגל הישראלי ביום יום, כאמור. באופ"א אוחלט כי לטביה תארח את ישראל, ספרד והונגריה.

מאז ההתאחדות לכדורגל הנחילה את גביע האזורים המקומי, המחודש, מאז עונת המשחקים 2019/20, הרי שזכו בו הפועל רובי שפירא חיפה, עירוני נשר והפועל הרצליה – פעמיים, כששלשלה לכיסה 120 אלף שקלים מטעם ההתאחדות. עירוני נשר, בעונת המשחקים 2023/24, לא יצאה לטורניר בחו"ל, נוכח האירוח בקזחסטן, מדינה שבזמנו הייתה אזהרת מסע לגביה.

שחקני הפועל בית שאן (באדיבות המועדון)

בית"ר נורדיה ירושלים – מ.כ צעירי טירה 3:0

המארחים עלו לכר הדשא עם 15 שחקנים בלבד. רואי שוחט, השוער, היחיד שלא עלה להרכב של אורי כהן. טירה העפילה לגמר המחוזי הדרומי בזכות שערים של גל קתבי, סארי חאג' יחיא והייפורד אדג'יי, שחוזר לעניינים. טירה וסלמן עמר יכולים בהחלט להיות מרוצים מעצמם – הרי שמדובר בהיסטוריה בעבור המועדון שהוקם בשנת 2016.

מ.כ ירושלים – הפועל הרצליה 4:1

הפועל הרצליה מאוהבת במפעל הזה. כבר פעמיים הניפה את הגביע וזכתה כבר ב-120,000 שקלים מההתאחדות. העונה יגיעו לטורניר החובבים בחו"ל? ימים יגידו. עם איתי חמו (קשר אמצע), יהלי פולק (מגן שמאלי) ואוריאן נרדימון (בלם) ב-11 של הרצליה, אפשר לומר כי נתנו כבוד לחבר'ה הצעירים מקבוצת הנוער. טל שריג, אלעד מגן, יהלי פולק ורז ברוכיאן (עצצמי) הבקיעו להרצליה. מידן כהן צימק ל-3:1. נאור אבליאב, מירושלים, ראה אדום בדקה ה-30 להתמודדות.

הפועל אום אל פאחם – מכבי נווה שאנן 2:2 (10:11 בפנדלים)

שער שוויון של יאסר אבו נסאר בדקה ה-92 מול הפועל אום אל פאחם הוביל הקבוצות לבעיטות עונשין מ-11 מטרים, בסופן, האחרונה בטבלת ליגה א' צפון, העפילה לגמר המחוזי הצפוני, לראשונה בתולדותיה במפעל. מוחמד בדיר ועודי מחאמיד הבקיעו לאום אל פאחם, יאסר אבו נסאר התכבד בצמד מן העבר השני. הקבוצה של מג'ד אגבארייה בשלב הבא לאחר 10:11 בפנדלים.

הפועל בית שאן – הפועל בני מוסמוס 1:2

כל אירועי המשחק, שכללו שלושה שערים וכרטיס אדום אחד, היו חלק מהמחצית הראשונה. עדן בן סימון קבע 0:1 בדקה השביעית לזכות הפועל בית שאן, שחר שגיב השווה בדקה ה-15. בדקה ה-33 להתמודדות מוחמד ג'בארין, שחקן בני מוסמוס, ראה צהוב שני ואדום. ארבע דקות מאוחר יותר, הפועל בית שאן חזרה להוביל 1:2 משער של מוחמד עואודה. גיא דיין ושחקניו בשלב הבא.