יום שלישי, 17.02.2026 שעה 12:53
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4517-4120מכבי אחי נצרת1
4023-4220מ.ס. טירה2
3323-2920מכבי נווה שאנן3
3217-2720מכבי אתא ביאליק4
3221-2920הפועל כרמיאל5
3027-3320הפועל ב.א.גרבייה6
3028-2620בני מוסמוס7
2925-2620הפועל בית שאן8
2834-2820עירוני נשר9
2523-2420הפועל מגדל-העמק10
2427-2120צעירי אום אל פאחם11
1835-2820הפועל עראבה12
1844-2520צעירי טמרה13
1734-1520מכבי נוג'ידאת14
1634-2120הפועל טירת הכרמל15
834-2720הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5417-5220מכבי קרית גת1
3620-3520מ.כ. צעירי טירה2
3425-2520מ.ס. דימונה3
3225-3720מכבי יבנה4
3127-3920מ.כ. ירושלים5
3127-2620מכבי קרית מלאכי6
2827-2620מ.כ. כפ"ס7
2734-3620מכבי עירוני אשדוד8
2733-2620בית"ר יבנה9
2626-2420שמשון תל אביב10
2232-3120מ.כ. חולון ירמיהו 11
2232-1820הפועל מרמורק12
2134-2120הפועל הרצליה13
2019-1520הפועל אזור14
1840-2120הפועל ניר רמה"ש15
1536-2620בית"ר נורדיה ירושלים16

הרצליה תפגוש את טירה, בית שאן מול א.א פאחם

חצאי הגמר האזוריים סיפקו את הסחורה: בית"ר נורדיה ירושלים, מ.כ ירושלים, מכבי נווה שאנן והפועל בני מוסמוס – בחוץ. משחקי הגמר יתקיימו ב-17/03

|
מ.כ צעירי טירה (באדיבות המדיה של המועדון)
מ.כ צעירי טירה (באדיבות המדיה של המועדון)

מי תצא ל'מחנה אימונים' בן 10 ימים על אדמת לטביה באמצע אוגוסט? לבינתיים, הפועל הרצליה, מ.כ צעירי טירה, הפועל בית שאן והפועל אום אל פאחם הן ארבע העולות לגמר המחוזי הצפוני ולגמר המחוזי הדרומי, שיתקיימו ב-17/03. בהתאם להגרלת ההתאחדות לכדורגל, הרצליה תארח את טירה ובית שאן תארח את אום אל פאחם. תאריך הגמר הבין-מחוזי ייקבע בהמשך.

כפי שפורסם ב-ONE, הקבוצה מליגה א' צפון או דרום, שתניף את גביע האזורים המקומי, תצא לטורניר החובבים של אופ"א בקיץ הקרוב, מה שיעניק לה מעבר לחוויה לשחק בטורניר בינלאומי, כשההתאחדות לכדורגל משלמת על כולו, מעין מחנה אימונים בחו"ל, על חשבון מי שאחראית על הכדורגל הישראלי ביום יום, כאמור. באופ"א אוחלט כי לטביה תארח את ישראל, ספרד והונגריה.

מאז ההתאחדות לכדורגל הנחילה את גביע האזורים המקומי, המחודש, מאז עונת המשחקים 2019/20, הרי שזכו בו הפועל רובי שפירא חיפה, עירוני נשר והפועל הרצליה – פעמיים, כששלשלה לכיסה 120 אלף שקלים מטעם ההתאחדות. עירוני נשר, בעונת המשחקים 2023/24, לא יצאה לטורניר בחו"ל, נוכח האירוח בקזחסטן, מדינה שבזמנו הייתה אזהרת מסע לגביה.

שחקני הפועל בית שאן (באדיבות המועדון)שחקני הפועל בית שאן (באדיבות המועדון)

בית"ר נורדיה ירושלים – מ.כ צעירי טירה 3:0

המארחים עלו לכר הדשא עם 15 שחקנים בלבד. רואי שוחט, השוער, היחיד שלא עלה להרכב של אורי כהן. טירה העפילה לגמר המחוזי הדרומי בזכות שערים של גל קתבי, סארי חאג' יחיא והייפורד אדג'יי, שחוזר לעניינים. טירה וסלמן עמר יכולים בהחלט להיות מרוצים מעצמם – הרי שמדובר בהיסטוריה בעבור המועדון שהוקם בשנת 2016.

מ.כ ירושלים – הפועל הרצליה 4:1

הפועל הרצליה מאוהבת במפעל הזה. כבר פעמיים הניפה את הגביע וזכתה כבר ב-120,000 שקלים מההתאחדות. העונה יגיעו לטורניר החובבים בחו"ל? ימים יגידו. עם איתי חמו (קשר אמצע), יהלי פולק (מגן שמאלי) ואוריאן נרדימון (בלם) ב-11 של הרצליה, אפשר לומר כי נתנו כבוד לחבר'ה הצעירים מקבוצת הנוער. טל שריג, אלעד מגן, יהלי פולק ורז ברוכיאן (עצצמי) הבקיעו להרצליה. מידן כהן צימק ל-3:1. נאור אבליאב, מירושלים, ראה אדום בדקה ה-30 להתמודדות.

הפועל אום אל פאחם – מכבי נווה שאנן 2:2 (10:11 בפנדלים)

שער שוויון של יאסר אבו נסאר בדקה ה-92 מול הפועל אום אל פאחם הוביל הקבוצות לבעיטות עונשין מ-11 מטרים, בסופן, האחרונה בטבלת ליגה א' צפון, העפילה לגמר המחוזי הצפוני, לראשונה בתולדותיה במפעל. מוחמד בדיר ועודי מחאמיד הבקיעו לאום אל פאחם, יאסר אבו נסאר התכבד בצמד מן העבר השני. הקבוצה של מג'ד אגבארייה בשלב הבא לאחר 10:11 בפנדלים.

הפועל בית שאן – הפועל בני מוסמוס 1:2

כל אירועי המשחק, שכללו שלושה שערים וכרטיס אדום אחד, היו חלק מהמחצית הראשונה. עדן בן סימון קבע 0:1 בדקה השביעית לזכות הפועל בית שאן, שחר שגיב השווה בדקה ה-15. בדקה ה-33 להתמודדות מוחמד ג'בארין, שחקן בני מוסמוס, ראה צהוב שני ואדום. ארבע דקות מאוחר יותר, הפועל בית שאן חזרה להוביל 1:2 משער של מוחמד עואודה. גיא דיין ושחקניו בשלב הבא.

