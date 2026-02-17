"אולי נעלה בלי שוער, אף אחד לא רוצה לשחק"

פלייאוף ליגת האלופות מתחיל, כשהערב (שלישי, 22:00) אנחנו מקבלים דרבי צרפתי מסקרן, בו פאריס סן ז’רמן מתארחת אצל מונאקו. כנהוג לפני כל משחק, מאמן אלופת אירופה, לואיס אנריקה, דיבר במסיבת עיתונאים על מצבה של קבוצתו כשהוא סיפק מספר ציטוטים מעניינים, כולל אחד משונה.

הספרדי פתח כשסיפר על מצב הקבוצה אחרי ה-3:1 לראן: “ההפסד הזה מוזר. בשני המשחקים האחרונים שלנו יצרנו הרבה מצבים לכיבוש, בקלאסיקו מול מארסיי כבשנו חמישה, מול ראן אחד והפסדנו. צריכים להפוך את המצב, עכשיו מתחילה ליגת האלופות האמיתית”.

על המשחק נגד מונאקו, הוא נתן ציטוט מעט מוזר: “אני לא יודע מה יהיה. אנחנו נראה במשחק. יכול להיות שנשחק בלי אף אחד בין הקורות, אף שוער לא רוצה לשחק”, אמר המאמן, כשהוא צוחק ומתכוון לכך שבזמן האחרון קשה להם כשהם משחקים בנסיכות.

מאטביי סאפונוב במדי פאריס סן ז'רמן (IMAGO)

הקושי באצטדיון לואי השני

זה באמת כך. לפאריס בדרך כלל לא קל בלשון המעטה כשהיא פוגשת את מונאקו בחוץ. בחמשת המקרים האחרונים שהקבוצה מבירת צרפת יצאה לאצטדיון לואיס השני, היא חזרה עם הניצחון פעם אחת בלבד, כשבמחזור האחרון ביניהן היא נכנעה 1:0.