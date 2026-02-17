הגרלה מאתגרת לנבחרת הנשים U20 בכדורמים

הגרלה מאתגרת לנבחרת הנשים עד גיל 20 של ישראל באליפות אירופה בכדורמים, שתיערך בין ה-1 ל-7 באוגוסט באואיירס שבפורטוגל. הנבחרת שובצה לבית 1 יחד עם אלופת אירופה עד גיל 18 ספרד, סגניתה יוון והרביעית באליפות אירופה האחרונה איטליה.

בעקבות כך שישראל סיימה בין 8 הראשונות באליפות הקודמת, היא שובצה לאחד משני הבתים הראשונים, שם כל הנבחרות יעפילו בסופו של דבר לשלב הבא, המנצחת לשמינית הגמר, האחרות לשלב הנוקאאוט.

מדובר באליפות שבה יירשם ציון דרך היסטורי: איגוד הכדורמים האירופי החליט להחזיר לפעילות את נבחרת רוסיה, שתיטול חלק באליפות כלשהו בענף כדור לראשונה מאז פרוץ המלחמה עם אוקראינה בפברואר 2022.

כדורמים (IMAGO)

נבחרת הגברים

נבחרת הגברים עד גיל 20 תשחק גם כן באואיירס בפורטוגל, אך בדרג 1 של אליפות אירופה ולא בשלב העלית, שם המשחקים יתקיימו בוורנה שבבולגריה. ישראל שובצה לבית 1 יחד עם אוקראינה, שווייץ, בריטניה ובלגיה.

הבית המקביל כולל את גיאורגיה, פולין, ליטא, פינלנד פורטוגל ורוסיה – שגם היא חוזרת לראשונה למשחקים בטורניר הגברים. שתי הראשונות בסיומה של האליפות יעפילו לדרג העלית.

“המטרה ברורה – להוכיח שהכדורמים הישראלי בצמיחה מתמדת”

יו"ר איגוד הכדורמים הישראלי, רונה פרוינד עמיצור, לאחר ההגרלה: "מדובר בהגרלה מאתגרת מאוד, במיוחד עבור נבחרת הנשים עד גיל 20, שתפגוש שלוש מעצמות כדורמים כבר בשלב הבתים. יחד עם זאת, עצם העובדה שישראל שובצה לבית הבכיר בזכות הישגיה באליפות הקודמת מעידה על ההתקדמות המשמעותית שעשינו בשנים האחרונות.

אנחנו מאמינים בשחקניות שלנו, ומגיעים לאליפות במטרה להתחרות ברמות הגבוהות ביותר, לצבור ניסיון יקר ולהמשיך לבסס את מעמדנו בזירה האירופית. גם בנבחרת הגברים המטרה ברורה - להיאבק על העלייה לדרג העלית ולהוכיח שהכדורמים הישראלי נמצא במגמת צמיחה מתמדת".