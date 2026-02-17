יום שלישי, 17.02.2026 שעה 12:51
נציג נבחרת ישראל הוצג כתומך בפשעי מלחמה

אירוע חריג באיטליה. השדר השווייצרי טען בשידור חי על אדם אדלמן שהתחרה במזחלות: "תמך ברצח עם, תוהה לגבי השתתפותו". זוהר והוועד האולימפי הגיבו

אדם אדלמן (רויטרס)
אדם אדלמן (רויטרס)

אירוע מוזר וחריג באולימפיאדת החורף מילאנו-קורטינה 2026. בזמן שנבחרת ישראל במזחלות התחרתה אתמול (שני) באיטליה, השדר השווייצרי של רשת RTS, סטפן רנה, בחר להציג את הנציג הישראלי אדם אדלמן כמי שתומך בפשעי מלחמה בשידור חי.

רנה אמר במהלך השידור בזמן שהישראלי התחרה: "אדלמן, בהופעתו האולימפית הראשונה, הוא מי שהגדיר את עצמו כציוני. הוא פרסם מספר הודעות ברשתות החברתיות בתמיכה ברצח העם בעזה", כל זאת בזמן שאדלמן מופיע על המסך.

“אפשר לשאול שאלות לגבי השתתפותו”

השדר אף תהה מדוע הוא מתחרה במשחקי החורף: "אדלמן אמר באופן בולט על ההתערבות הצבאית הישראלית באותו קיץ, ואני מצטט את דבריו, שזו הייתה המלחמה הצודקת ביותר מבחינה מוסרית בהיסטוריה”.

אותו רנה הוסיף: “הוא גם לעג לכיתוב לשחרר את פלסטין על קיר בעבר. אפשר לשאול שאלות לגבי השתתפותו כאן, לאור מה שהצהיר הוועד האולימפי הבינלאומי כי ספורטאים שתומכים באופן פעיל במלחמה אינם ראויים להתחרות פה".

תגובות השר זוהר והוועד האולימפי

שר התרבות והספורט מיקי זוהר הגיב: “לא ייתכן שאיגודי שידור בעולם יבזו את הספורטאים הישראלים ויציגו אותם כתומכים ברצח עם ויקראו לפסילתם. אני מחזק את ספורטאי נבחרת ישראל, את אדם אדלמן וקורא לוועד האולימפי הבינלאומי לגנות את התבטאות איגוד השידור השווייצרי ולהשאיר את אולימפיאדת החורף נקייה מפוליטיקה”.

מהוועד האולימפי בישראלי נמסרה תגובה גם כן: “הוועד האולימפי בישראל דוחה בתוקף ובשאט נפש את הדברים שנאמרו בשידור החי על ידי השדר השווייצרי בנוגע לספורטאי הנבחרת אדם אדלמן. מדובר באמירות חד צדדיות, פוליטיות ומסיתות שאין להן מקום בשידור אולימפי, ופוגעות לא רק בספורטאי עצמו אלא ברוח האולימפית כולה. המשחקים האולימפיים נועדו לאחד בין עמים וספורטאים, ולא לשמש במה להאשמות פוליטיות חד צדדיות. 

“אדם אדלמן עומד בכל הקריטריונים שנקבעו על ידי הוועד האולימפי הבינלאומי וזכאי להשתתף במשחקים. כל ניסיון לרמוז אחרת הוא חסר בסיס. הוועד האולימפי בישראל יפנה לכל הגורמים הרלוונטיים בדרישה להתנצלות של השדר והערוץ ולוודא כי מקרים מסוג זה לא יישנו. אנו גאים בספורטאי המשלחת הישראלית, שמתחרים בכבוד ומייצגים את מדינת ישראל על הבמה הבינלאומית". אדלמן עצמו בחר שלא להתייחס לדבריו של השדר השוויצרי.

