אבי נמני: המציאות טפחה לרוני דיילה בפנים

בית”ר ירושלים ומכבי תל אביב נפרדו אתמול (שני) ב-0:0 באצטדיון טדי, כשאין ספק שהמרוויחה הגדולה היא הפועל באר שבע. מבחינת האלופה, היא מעדה לראשונה תחת רוני דיילה במוקש האמיתי הראשון שלה, ושחקן העבר האגדי שלה אבי נמני עלה לדבר על מצב הצהובים בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איזה תשובות אתה חושב שדיילה אמר שהוא קיבל אתמול?

”המציאות טפחה לו בפנים. הוא קיבל משחקים מאוד נוחים כשהוא הגיע. הוא קיבל אתמול יריבה חזקה והוא ראה שהיא נראית הרבה יותר טוב ממכבי, שלא הצליחה לנצח אף קבוצה גדולה עד עכשיו, וזה אומר הכל. למכבי יש הרבה מאוד עבודה כדי לחזור למה שהייתה בשנים האחרונות. אני לא בא בטענות גדולות למאמן, כי הוא פה זמן מאוד קצר, ולכן אמרתי במשחקים הקודמים שיש פרופורציות. צריך להסתכל לאמת בעיניים”.

הנפילה של מכבי הייתה בעיקר פיזית.

”אני מסכים. הפן הפיזי ייחד את מכבי לאורך שנים ובית”ר גברה עליה בזה. המחצית השנייה הייתה במעמד צד אחד, בית”ר הגיעה למצבים טובים. מה שמדאיג אותי זה שמכבי לא הייתה פקטור מבחינה התקפית. זה בסדר עם מול ריינה ויפו מגיעים למצבים, עשו את אבו פרחי שחקן גדול, אבל בסוף צריך להראות את זה מול הגדולות”.

אכזבה אצל מכבי תל אביב ובית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

מכבי צריכה לעשות מהפכה בקיץ?

”לא הייתי מתעסק בקיץ, מכבי יכולה לאבד את אירופה וזו מכה כלכלית ומקצועית קיצונית. מכבי צריכה להוציא את המקסימום עד סוף העונה. הולך להיות מאבק אדיר על אירופה, זה לא יהיה קל”.

“רז שלמה יעבור MRI, נקווה לחדשות טובות”

יודעים מה מצבו של שלמה?

”הוא אמור לעבור עכשיו MRI. נראה שיש פגיעה באזור של הארבע ראשי. נקווה לחדשות טובות”.

רז שלמה יוצא מהמגרש לאחר שנפצע (אורן בן חקון)

איך אתה רואה את מאבק האליפות?

”אני רואה את בית”ר קבוצה חזקה, יש לה בעיה בחלק הקדמי. החלק האחורי שלה אתמול היה ממש מצוין, היא התחזקה שם משמעותית, אבל מקדימה אין איכות”.

עדי יונה הגיע להרבה הזדמנויות.

”בסוף שחקנים גדלים במשחקי עונה. עצם זה שהוא מגיע להזדמנויות זה טוב. אין להם חלוץ קילר וזה פוגע בהם”.

יצחקי: היינו הרבה יותר טובים ממכבי, חבל

כשאצילי יחזור נראה.

”אבל אי אפשר להישען עליו. לבית”ר יש העונה על מה לשחק, ואם היא תיראה כמו אתמול יש לה מה למכור”.