בהפועל עכו סימנו את אדהאם האדיה וגל אראל

הפועל עכו עוברת עונה מאתגרת במיוחד, כשגם אתמול (שני) הגיע סימן קריאה נוסף לכך עם הפסד 2:0 נגד הפועל עפולה. במועדון מחפשים אחר מאמן שיעמוד על הקווים, כאשר ל-ONE נודע לראשונה על שני שמות מועדפים ומעניינים במיוחד מליגת העל, האחד הוא גל אראל והשני אדהם האדיה.

כזכור, פרסמנו כבר ב-ONE שמוטי איוניר, אלון זיו ויובל נעים סירבו להגיע למועדון מהצפון, וכעת במועדון בודקים את הבאת או אקס הפועל חיפה או את אקס מכבי בני ריינה, שניהם לא הרבה אחרי שעזבו את הקבוצות, האחרון אפילו ממש בסוף השבוע האחרון.

בעכו צירפו את חי אבייב לצוות המקצועי ועדיין במועדון רוצים מאמן קבוע על הקווים, כאשר מאז שעזב ירון הוכנבוים מי שמאמן הוא איש המערכת איציק טוויזר. הצפוניים במקום ה-12 בלאומית אחרי 23 מחזורים, עם חמישה ניצחונות, 11 תוצאות תיקו ושבעה הפסדים.

שחקני הפועל עכו מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

אראל עזב את הפועל חיפה, האדיה את ריינה

נזכיר, בהפועל חיפה לא מזמן נפרדו מגל אראל ומינו במקומו את חיים סילבס, כאשר זו הייתה קבוצת האימון הראשונה של אראל. לגבי האדיה, העזיבה שלו מריינה טרייה אפילו יותר ואף ממש מסוף השבוע האחרון, והוא כמובן בעברו העלה את הצפוניים ליגה.

בנוסף, הוא גם אימן כבר בלואמית ביעדים אחרים, כאשר רק העונה הוא עמד על הקווים של כפר קאסם ואף הוביל אתה לחלק העליון של הטבלה, עד שקיבל הצעה לעבור לריינה בליגת העל. אחרי ההפסד 4:0 לנתניה במחזור האחרון, בריינה החליטו להיפרד ממנו.