הרכבים וציונים



ווטסון מקיני בפעולה (IMAGO) ווטסון מקיני בפעולה (IMAGO)

שלב הפלייאוף של ליגת האלופות יצא לדרך. בשעה זו, גלאטסראיי מארחת את יובנטוס באיסטנבול, למשחק הראשון מתוך שתיים כשהכרטיס לשמינית הגמר מונח על הכף. שתי הקבוצות הגיעו ממקום שונה למעמד הנוכחי, אך כרגע העבר מאחוריהן בניסיון להשיג מקדמה לגומלין.

את שלב הליגה במפעל, הטורקים סיימו במקום ה-20 עם 10 נקודות. למרות הפסד במחזור האחרון למנצ’סטר סיטי, הניצחונות הקודמים שלהם מוקדם יותר העונה עזרו להם להתברג בין 24 הראשונות ובסופו של דבר להמשיך בתחרות גם לשלבי הנוקאאוט. בליגה המקומית, החבורה של אוקאן בורוק עדיין בפסגה והיא מגיעה להתמודדות אחרי 1:5 על איופספור מהתחתית.

מהצד השני, האיטלקים לא הצליחו להיכלל בין שמונה הראשונות בשלב הליגה ותיקו מאופס מול מונאקו במחזור האחרון הכריע סופית כי הם יעלו לפלייאוף מהמקום ה-13 בטבלה. מבחינת המומנטום, הביאנקונרי בכלל לא בשיאם לאחר ההפסד הדרמטי 3:2 לאינטר רק בשבת האחרונה, תוצאה שהגיעה בצל תבוסה 3:0 לאטאלנטה בגביע ו-2:2 עם לאציו בסרייה א’.

לאורך ההיסטוריה, גלאטסראיי ויובנטוס נפגשו שש פעמים בצ’מפיונס. הגברת הזקנה יצאה עם ידה על העליונה רק פעם אחת, עם 1:2 אי שם בעונת 2003/04 בשלב הבתים. הקבוצה הטורקית מנגד ניצחה פעמיים, כולל 0:1 במפגש האחרון בניהן ב-2013/14, כשעוד שלושה משחקים נגמרו ללא הכרעה.