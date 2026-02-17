מערכת ONE
17/02/2026
ווטסון מקיני בפעולה (IMAGO)
שלב הפלייאוף של ליגת האלופות יצא לדרך. בשעה זו, גלאטסראיי מארחת את יובנטוס באיסטנבול, למשחק הראשון מתוך שתיים כשהכרטיס לשמינית הגמר מונח על הכף. שתי הקבוצות הגיעו ממקום שונה למעמד הנוכחי, אך כרגע העבר מאחוריהן בניסיון להשיג מקדמה לגומלין.
את שלב הליגה במפעל, הטורקים סיימו במקום ה-20 עם 10 נקודות. למרות הפסד במחזור האחרון למנצ’סטר סיטי, הניצחונות הקודמים שלהם מוקדם יותר העונה עזרו להם להתברג בין 24 הראשונות ובסופו של דבר להמשיך בתחרות גם לשלבי הנוקאאוט. בליגה המקומית, החבורה של אוקאן בורוק עדיין בפסגה והיא מגיעה להתמודדות אחרי 1:5 על איופספור מהתחתית.
מהצד השני, האיטלקים לא הצליחו להיכלל בין שמונה הראשונות בשלב הליגה ותיקו מאופס מול מונאקו במחזור האחרון הכריע סופית כי הם יעלו לפלייאוף מהמקום ה-13 בטבלה. מבחינת המומנטום, הביאנקונרי בכלל לא בשיאם לאחר ההפסד הדרמטי 3:2 לאינטר רק בשבת האחרונה, תוצאה שהגיעה בצל תבוסה 3:0 לאטאלנטה בגביע ו-2:2 עם לאציו בסרייה א’.
לאורך ההיסטוריה, גלאטסראיי ויובנטוס נפגשו שש פעמים בצ’מפיונס. הגברת הזקנה יצאה עם ידה על העליונה רק פעם אחת, עם 1:2 אי שם בעונת 2003/04 בשלב הבתים. הקבוצה הטורקית מנגד ניצחה פעמיים, כולל 0:1 במפגש האחרון בניהן ב-2013/14, כשעוד שלושה משחקים נגמרו ללא הכרעה.
מחצית שניה
-
'49
- שער! גלאטסראיי השוותה ל-1:1: וואו איזה משחק אנחנו מקבלים. נואה לאנג ניצל הדיפה לא מספיק טוב של די גרגוריו וגלגל את הכדור לרשת החשופה, שוויון באיסטנבול
מחצית ראשונה
-
'45+4
- כדור קרן של הטורקים הוגבה לעבר הרחבה, רולאנד שאלאי הגיח מאחור אך בעט מעל השער
-
'43
- גבריאל נכנס לפנקס של השופט דני מקלי
-
'40
- יונוס אקגון לא היה רחוק בכלל מהשוויון, אך מישל די גרגוריו היה במקום
-
'38
- איזו התקפת מעבר נהדרת של יובנטוס. פרנססיקו קונססאו הגיע למצב על סף הרחבה וסובב כדור נפלא שכבר היה נראה שעומד להרעיד את הרשת הטורקית, אך לבסוף הלך החוצה
-
'34
- ברמר נפצע ולא יכל להמשיך, פדריקו גאטי נכנס לשחק במקומו
-
'32
- שער! יובה הפכה ל-1:2: קופמיינרס השלים דאבל פאס נהדר עם ווטסון מקיני, בעט פצצה לחיבורים והשלים צמד אישי ומהפך גדול עבור הגברת הזקנה
-
'29
- כובש השער גבריאל סרה הגביה כדור מסוכן לעבר הרחבה, אוסימן התרומם מעל כולם ונגח אבל נעצר אצל השוער
-
'22
- ויקטור אוסימן בעט טיל מרחוק, אבל לא השכיל למצוא את המסגרת
-
'18
- אנדראה קמביאסו הוא המוצהב הראשוך להתמודדות
-
'16
- שער! יובנטוס חזרה תוך דקה ואיזנה ל-1:1: גלאטסראיי לא הספיקה לחגוג את היתרון וכבר קופמיינרס איזן. קאלולו נגח מקרוב ונעצר אצל השוער, אך הקשר ההולנדי הגיע טוב לריבאונד והדהים את יושבי האצטדיון
-
'15
- שער! גלאטסראיי עלתה ל-0:1: איזו פתיחה אדירה של הטורקים. יובנטוס לא הצליחה להסתדר עם התקפת היריבה והרחיקה כדור בצורה רעה, גבריאל סרה הגיע מאחור, סובב את הכדור באומנות והבקיע את השער הראשון במשחק
-
'5
- ההזדמנות הראשונה במשחק הגיעה מהצד של המארחת. יונוס אקגון השתלט על הכדור על סף הרחבה, סידר לעצמו מצב בעיטה והניף את רגלו, אך הבעיטה שלו חלפה על פני המסגרת
-
'1
- שריקת הפתיחה! השופט דני מקלי הוציא לדרך את ההתמודדות