יום שלישי, 17.02.2026 שעה 21:08
יום שלישי, 17/02/2026, 19:45אצטדיון מתחם הספורט עלי סמי יןליגת האלופות - פלייאוף
יובנטוס
דקה 63
3 2
שופט: דני מקלי
גלאטסראיי
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-10 8אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36
ווטסון מקיני בפעולה (IMAGO)
ווטסון מקיני בפעולה (IMAGO)

שלב הפלייאוף של ליגת האלופות יצא לדרך. בשעה זו, גלאטסראיי מארחת את יובנטוס באיסטנבול, למשחק הראשון מתוך שתיים כשהכרטיס לשמינית הגמר מונח על הכף. שתי הקבוצות הגיעו ממקום שונה למעמד הנוכחי, אך כרגע העבר מאחוריהן בניסיון להשיג מקדמה לגומלין.

את שלב הליגה במפעל, הטורקים סיימו במקום ה-20 עם 10 נקודות. למרות הפסד במחזור האחרון למנצ’סטר סיטי, הניצחונות הקודמים שלהם מוקדם יותר העונה עזרו להם להתברג בין 24 הראשונות ובסופו של דבר להמשיך בתחרות גם לשלבי הנוקאאוט. בליגה המקומית, החבורה של אוקאן בורוק עדיין בפסגה והיא מגיעה להתמודדות אחרי 1:5 על איופספור מהתחתית.

מהצד השני, האיטלקים לא הצליחו להיכלל בין שמונה הראשונות בשלב הליגה ותיקו מאופס מול מונאקו במחזור האחרון הכריע סופית כי הם יעלו לפלייאוף מהמקום ה-13 בטבלה. מבחינת המומנטום, הביאנקונרי בכלל לא בשיאם לאחר ההפסד הדרמטי 3:2 לאינטר רק בשבת האחרונה, תוצאה שהגיעה בצל תבוסה 3:0 לאטאלנטה בגביע ו-2:2 עם לאציו בסרייה א’.

לאורך ההיסטוריה, גלאטסראיי ויובנטוס נפגשו שש פעמים בצ’מפיונס. הגברת הזקנה יצאה עם ידה על העליונה רק פעם אחת, עם 1:2 אי שם בעונת 2003/04 בשלב הבתים. הקבוצה הטורקית מנגד ניצחה פעמיים, כולל 0:1 במפגש האחרון בניהן ב-2013/14, כשעוד שלושה משחקים נגמרו ללא הכרעה.

מחצית שניה
נואה לאנג קופץ וחוגג (רויטרס)נואה לאנג קופץ וחוגג (רויטרס)
נואה לאנג בטירוף (רויטרס)נואה לאנג בטירוף (רויטרס)
  • '49
  • שער
  • שער! גלאטסראיי השוותה ל-1:1: וואו איזה משחק אנחנו מקבלים. נואה לאנג ניצל הדיפה לא מספיק טוב של די גרגוריו וגלגל את הכדור לרשת החשופה, שוויון באיסטנבול
מחצית ראשונה
  • '45+4
  • החמצה
  • כדור קרן של הטורקים הוגבה לעבר הרחבה, רולאנד שאלאי הגיח מאחור אך בעט מעל השער
  • '43
  • כרטיס צהוב
  • גבריאל נכנס לפנקס של השופט דני מקלי
  • '40
  • החמצה
  • יונוס אקגון לא היה רחוק בכלל מהשוויון, אך מישל די גרגוריו היה במקום
  • '38
  • החמצה
  • איזו התקפת מעבר נהדרת של יובנטוס. פרנססיקו קונססאו הגיע למצב על סף הרחבה וסובב כדור נפלא שכבר היה נראה שעומד להרעיד את הרשת הטורקית, אך לבסוף הלך החוצה
ברמר יורד פצוע (רויטרס)ברמר יורד פצוע (רויטרס)
  • '34
  • חילוף
  • ברמר נפצע ולא יכל להמשיך, פדריקו גאטי נכנס לשחק במקומו
שחקני יובנטוס חוגגים (רויטרס)שחקני יובנטוס חוגגים (רויטרס)
שחקני יובנטוס ותון קופמיינרס בעננים (רויטרס)שחקני יובנטוס ותון קופמיינרס בעננים (רויטרס)
  • '32
  • שער
  • שער! יובה הפכה ל-1:2: קופמיינרס השלים דאבל פאס נהדר עם ווטסון מקיני, בעט פצצה לחיבורים והשלים צמד אישי ומהפך גדול עבור הגברת הזקנה
  • '29
  • החמצה
  • כובש השער גבריאל סרה הגביה כדור מסוכן לעבר הרחבה, אוסימן התרומם מעל כולם ונגח אבל נעצר אצל השוער
  • '22
  • החמצה
  • ויקטור אוסימן בעט טיל מרחוק, אבל לא השכיל למצוא את המסגרת
  • '18
  • כרטיס צהוב
  • אנדראה קמביאסו הוא המוצהב הראשוך להתמודדות
שחקני יובנטוס שמחים (רויטרס)שחקני יובנטוס שמחים (רויטרס)
תון קופמיינרס שמח לאחר שער היתרון (רויטרס)תון קופמיינרס שמח לאחר שער היתרון (רויטרס)
  • '16
  • שער
  • שער! יובנטוס חזרה תוך דקה ואיזנה ל-1:1: גלאטסראיי לא הספיקה לחגוג את היתרון וכבר קופמיינרס איזן. קאלולו נגח מקרוב ונעצר אצל השוער, אך הקשר ההולנדי הגיע טוב לריבאונד והדהים את יושבי האצטדיון
אוהד גלאטסראיי קטן בטירוף (IMAGO)אוהד גלאטסראיי קטן בטירוף (IMAGO)
שחקני גלאטסראיי חוגגים (IMAGO)שחקני גלאטסראיי חוגגים (IMAGO)
שחקני גלאטסראיי חוגגים (רויטרס)שחקני גלאטסראיי חוגגים (רויטרס)
גבריאל סרה בעננים (IMAGO)גבריאל סרה בעננים (IMAGO)
  • '15
  • שער
  • שער! גלאטסראיי עלתה ל-0:1: איזו פתיחה אדירה של הטורקים. יובנטוס לא הצליחה להסתדר עם התקפת היריבה והרחיקה כדור בצורה רעה, גבריאל סרה הגיע מאחור, סובב את הכדור באומנות והבקיע את השער הראשון במשחק
יונוס אקגון לאחר ההחמצה (רויטרס)יונוס אקגון לאחר ההחמצה (רויטרס)
  • '5
  • החמצה
  • ההזדמנות הראשונה במשחק הגיעה מהצד של המארחת. יונוס אקגון השתלט על הכדור על סף הרחבה, סידר לעצמו מצב בעיטה והניף את רגלו, אך הבעיטה שלו חלפה על פני המסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! השופט דני מקלי הוציא לדרך את ההתמודדות
התפאורה של אוהדי גלאטסראיי (רויטרס)התפאורה של אוהדי גלאטסראיי (רויטרס)
אוהדי גלאטסראיי מספקים אווירה נהדרת (רויטרס)אוהדי גלאטסראיי מספקים אווירה נהדרת (רויטרס)
