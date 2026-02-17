פברגאס ביקר את מורטאה, החלוץ שבר שתיקה

זה ממשיך להסתבך עבור אלברו מוראטה. החלוץ הספרדי חווה שעות סוערות במיוחד לאחר שהורחק בשבת האחרונה במשחק של קומו מול פיורנטינה ומנור סולומון, במהלך שעורר סערה גדולה באיטליה. מוראטה עלה מהספסל, אך דווקא ברגעים בהם קומו התקרבה לשוויון, ראה כרטיס אדום עם שני צהובים תוך דקה בעקבות מחאות.

ההרחקה התבררה כקריטית: קומו איבדה את המקום השישי שמוביל לאירופה, ומוראטה יחמיץ את המשחק הקרוב מול מילאן, הקבוצה אליה הוא עדיין שייך. מי שלא נשאר אדיש לאירועים הוא מאמן קומו, ססק פברגאס, ששיתף פעולה בעבר עם מוראטה בצ'לסי ובנבחרת ספרד.

המאמן תקף את התנהלותו של החלוץ בראיון לאחר המפגש: "פרובוקציה היא חלק מהכדורגל. מי שלא מסוגל לחיות עם זה, שיעשה משהו אחר. הוא שחקן מנוסה, אני מצפה ממנו להרבה יותר בעניין הזה". מוראטה עצמו שבר שתיקה לאחר מספר שעות והודה בטעות בפוסט ברשתות החברתיות.

התגובה של מוראטה: “טעיתי”

“טעיתי שוב. שוב נסחפתי לאותו רעש מתמיד שבו הכול מותר, שבו להביע דעה חשוב יותר מלחשוב, והמילים שוקלות פחות מההד שהן יוצרות. ממשיכים לעבוד ולהילחם כמו שתמיד עשיתי". האירוע מגיע דווקא לאחר תקופה שבה נראה היה כי החלוץ בן ה-31 מתחיל למצוא את עצמו מחדש.

לפני מספר שבועות כבש את שערו הראשון העונה מול פיורנטינה בשמינית גמר הגביע האיטלקי, לאחר פציעה שהשביתה אותו לכ-100 ימים. אז אמר: "זכיתי להבקיע הרבה שערים בקריירה, אבל זה אחד החשובים בחיי בגלל כל מה שעברתי". אלא שכעת, ההרחקה הטרייה מחזירה את מוראטה למרכז הסערה, ובקומו יקוו שהפעם הוא אכן יידע להשאיר את הרעש מאחור.