"רוצים לזכות בגביע, יכולים להתמודד עם מכבי"

בני הרצליה גברה אמש (שני), בחצי גמר הגביע 90:92 דרמטי במיוחד על הפועל העמק, לאחר פיגור 88:78, 3:30 דקות לסיום, והרוויחה את הכרטיס לגמר מול מכבי ת''א בחמישי הקרוב (21:00, היכל מנורה מבטחים). בקבוצה קיבלו משחק אדיר מצ'ינאנו אונואקו (27 נק’, 3/3 ל-3, 10 ריב’ ומדד 35) וממקס היידיגר (27 נק’) וידעו להחמיא להם בסיום.

“מקס חזר מפרישה כדי לשחק אצלנו", סיפר המאמן יהוא אורלנד. "לו ולי יש קשר מיוחד מאוד והבטחתי לו שהחיוך לא יירד לו מהפנים העונה. ראיתי אותו נהנה היום מהמשחק ומחייך ואני כל כך שמח בשבילו”. “היידיגר הוא חתיכת ווינר, שעושה את זה עם חיוך על הפנים. הוא פשוט נהנה מכדורסל ואוהב את האחריות במאני טיים”, סיפרו עליו במועדון.

אונואקו היה אחראי להרים את 1,500 אוהדי הרצליה שהגיעו לתמוך בקבוצה. כשהקבוצה החלה את הקאמבק שלה בדקות הסיום, הצ’יף הלך לאוהדים הכחולים פעם אחר פעם והטריף אותם. הוא גם קלע 5 מ-8 הנקודות האחרונות של הרצליה, כולל שלשה משני מטרים מאחורי הקשת וכמובן סל הניצחון.

אורלנד: "אנחנו מראים אופי"

מחמאות לאונואקו, במועדון בטוחים: “יכולים להתמודד עם מכבי”

"צ'יף הוא השחקן שלנו למשחקים גדולים", החמיא לו בסיום המאמן, יהוא אורלנד. "הוא לפעמים נראה אדיש במשחקים הפחות חשובים, אבל במשחקים החשובים הוא תמיד שם בשביל הקבוצה ובשביל זה הבאנו אותו". אורלנד התייחס בסיום לשילוב בין הגבוהים שלו, אונואקו ודי ג'יי ברנס.

"לשחק עם שני גבוהים כאלה יחד, זה משהו שלא היה קיים פה בארץ, מחוץ לשלוש הגדולות”, אמר המאמן. “זה לא משהו פשוט לשלב ביניהם, אבל רואים שהם אוהבים לשחק יחד, מחפשים להפעיל האחד את השני. הפעם אגב זה עבד לנו פחות טוב, אבל אם נדע להשתמש בהם נכון, נרוויח יתרון עצום על היריבות שלנו".

כעת, לקראת הגמר, בהרצליה ממש לא מסתפקים בהופעה במעמד. הקבוצה היא אחת מארבע קבוצות בלבד שזכו בגביע בשלושים השנה האחרונות (יחד עם הפועל חולון, הפועל ירושלים ומכבי ת''א) ובעיר רוצים זכייה שלישית בתולדותיה. “ממש לא מסתפקים בגמר”, אמרו במועדון. "יש לנו בהחלט את הכלים להתמודד מול מכבי ת''א ואנחנו באים להניף גביע”.

בני הרצליה חוגגים (רועי כפיר)

בקבוצה מתלבטים לגבי הזרים שיתלבשו בגמר, כאשר נראה כי הדילמה היא בין דשון פרנסיס, שלא נרשם אתמול, לבין נואה קרטר, לו היה משחק חלש עם שתי נקודות בלבד, שתי זריקות מהשדה, שלושה ריבאונדים ומדד של מינוס 16 בדקות שלו על המגרש.

אורלנד דיבר על קלארק, היידיגר: “פונה להקהל להגיע לגמר”

יהוא אורלנד התייחס למפגש הפיקנטי מול ג'ימי קלארק הלוהט, אותו הוא אימן בעונה שעברה: “אני מאוד גאה בג'ימי ובמה שהוא השיג עד עכשיו. הבאנו אותו כשחקן שנה ראשונה מהקולג’, זיהינו את הכישרון שלו. לא הרבה יודעים, אבל ג'ימי חיכה אז לשיחה מליגת הקיץ של ה-NBA וכשהיא לא הגיעה, הבאנו אותו.

יהוא אורלנד (רועי כפיר)

עוד מהמאן: “אני כמובן רוצה לנצח כל משחק כמאמן, אבל עוד דבר שאני גאה בו כמאמן, הוא ששחקנים שלי מתפתחים ומתקדמים. כמובן שבחמישי נעשה הכל לעצור אותו וזה ממש לא יהיה פשוט, כי ראינו שקבוצות גדולות מאתנו לא מצליחות. ראינו רק השבוע דוגמה מצוינת, כשהפועל ירושלים לא הצליחה”.

מקס היידיגר יצא בסיום בקריאה לאוהדי הקבוצה: "האוהדים עזרו לנו מאוד לנצח היום. אני מדבר בשם השחקנים שאני אומר שאנחנו אוהבים מאוד את העיר הרצליה ואת האווירה שנותנים לנו כאן ביום יום. אנחנו משחקים בחמישי בהיכל מנורה וברור שלמכבי תהיה תמיכה אדירה בקהל, אז אני פונה לכל האוהדים שלנו להגיע לגמר ולתמוך בקבוצה, כדי לעזור לנו לנצח".