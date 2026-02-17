עלי מוחמד התלונן על כאבים, עבר בדיקת MRI

במכבי חיפה יש שביעות רצון גדולה מאד מהניצחון האחרון מול בני סכנין 0:4 ושם כבר מתרכזים ורוצים המשכיות גם בשני משחקי הליגה הקרובים, מול הפועל פתח תקווה בסמי עופר ומחזור אחר כך בבלומפילד מול הפועל תל אביב.

ניצחונות בשני המשחקים הקרובים ישמו את הקבוצה בעמדה טובה לקראת משחקי הפלייאוף העליון, שם חיפה תצטרך להתמודד ראש בראש מול כל קבוצות הצמרת כדי לנסות ולהשיג את הכרטיס לאירופה דרך הליגה.

היעד המרכזי מעבר לגביע הוא להשיג כרטיס לאירופה, דבר שאמור להמתיק את הגלולה בעקבות זה שהקבוצה לא נמצאת השנה במאבקי האליפות, הרבה בגלל הפתיחה הגרועה של העונה בתקופת דייגו פלורס, דבר שהביא את הירוקים בנקודת הזמן הזו לפער של 15 נקודות מהראשונה הפועל באר שבע, פער שאף אחד לא חלם וחשב עליו בפתיחת העונה.

פדראו חזר להתאמן חלקית, סק ימשיך בעונה הבאה?

עלי מוחמד כבר חזר להתאמן והחלים, אך אז התעוררה בעיה נוספת שמנסים לטפל בה על מנת להכשיר אותו, את קני סייף ואת איתן אזולאי לאימונים מלאים. מוחמד התלונן על כאבים וסובל מבעיה בכף הרגל, הוא עבר MRI ובמועדון יחכו לתוצאות הבדיקה על מנת לאבחן את חומרת הפציעה. כמו כן, פדראו חזר להתאמן חלקית באימונים אחרי שהיה מושבת.

בנושא אחר, הבלם עבדולאי סק עשוי להמשיך בעונה הבאה. סק שמסיים חוזה אמנם טרם קיבל הצעה חדשה, אבל נראה שההצעה כזאת תהיה בתקופה הקרובה מתוך מגמה להשאיר את הסנגלי בקבוצה.