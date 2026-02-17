"משחק חוזר בליסבון": במדריד מוכנים למוריניו

ריאל מדריד במצב רוח נהדר בעקבות התוצאות האחרונות שלה מאז שאלברו ארבלואה הגיע, אבל בטח ובטח לאחר שראתה את ברצלונה מועדת אתמול (שני) עם 2:1 נגד ג’ירונה, מה שאומר שהבלאנקוס במקום הראשון, ולא זמנית. עם זאת בראש הם יעלו על הדשא היום (שלישי, 21:45) לשחזור המפגש הדרמטי נגד בנפיקה, הפעם בפלייאוף ליגת האלופות.

מדובר במשחק הראשון מבין שניים, כאשר ייערך גומלין בברנבאו, ובכל מקרה אי אפשר לשכוח את הדרמה הגדולה שהייתה באצטדיון בליסבון לא מזמן, כששוער בנפיקה עלה למצב נייח, נתן לפורטוגלים 2:4 דרמטי מאוד ובעצם כבש שער שנתן לקבוצתו את הכרטיס לפלייאוף.

הכותרות במדריד התעסקו כמובן קצת בברצלנה, אבל בעיקר במפגש של ריאל: “משחק חוזר בליסבון”, זעקה הראשית ב’מארקה’. “ריאל מדריד המתחדשת תחת ארבלואה מבקרת בבפניקה שניצחה אותו בתום דרמה גדולה רק לפני שלושה שבועות”.

גם בלי אמבפה: 1:4 לריאל מדריד על סוסיאדד

ב’אס’ התמקדו בקיליאן אמבפה, שלא שיחק נגד סוסיאדד וכשיר למגפש נגד בנפיקה: “המנהיג בליסבון”, נרשם בכותרת. “ריאל מדריד משיבה לעצמה את המקום הראשון בלה ליגה מרחוק ומחפשת גאולה בליגת האלופות עם חזרתו להרכב של הצרפתי”.

ההרכב המשוער: אמבפה בחוד, טרנר שוב ב-11

מבחינת ההרכבים, בספרד מדווחים שקיליאן אמבפה יפתח בחוד לצד ויניסיוס במערך של שני חלוצים, כאשר ברביעיית הקישור יעלו אורליאן טשואמני, ארדה גולר, אדוארדו קמאבינגה ופדריקו ואלוורדה. צמד הבלמים אמור להיות מורכב מדין האוסן ואנטוניו רודיגר, כשטרנט אלכסנדר ארנולד צפוי להמשיך לקבל את הקרדיט, כמו כמובן אלברו קאררס נגד האקסית.