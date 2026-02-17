יום שלישי, 17.02.2026 שעה 09:48
כדורגל עולמי

"ברצלונה הייתה צריכה לרדת מהמגרש, זו בושה"

קטלוניה סוערת על השיפוט אחרי הדריכה על קונדה בשער השני של ג'ירונה, פליק נטש ראיון: "כולם ראו מה היה". שופט העבר טען: "יצטרכו לספק הסברים"

|
לאמין ימאל מתוסכל (IMAGO)
לאמין ימאל מתוסכל (IMAGO)

ברצלונה סוערת. הקטלונים איבדו אמש (שני) את פסגת הליגה הספרדית לריאל מדריד אחרי הפסד 2:1 בג’ירונה, במשחק לא טוב מבחינתם, אך גם עם טעות שיפוט קריטית לטענתם בגול השני של היריבה, שלא נפסל על עבירה לאור דריכה על ז’ול קונדה של שחקן המארחת במהלך השער.

בתקשורת המקומית התלוננו יחד עם הבלאוגרנה, ב’מונדו דפורטיבו’ נכתב: “החלטת שיפוט שנויה במחלוקת, ברצלונה היא הקורבן. ככל שיותר שידורים חוזרים של האירוע הוצגו, כך התברר שחלוץ ג’ירונה דרך על רגלו של שחקן ההגנה של בארסה. כולם על המגרש ראו זאת, אך אלה שהיו צריכים להעניש לא”.

ב’ספורט’ הלכו אפילו יותר רחוק, כאשר בדיון בין הפרשנים, אחד מהם אמר תוך כדי ההתמודדות: “האנזי פליק תוריד אותם מהמגרש, בוא נלך, ננטוש את המגרש. זו בושה”. בכותרת הראשית הלכו בעיתון הקטלוני על ארבעה מילים שעבורם כנראה מסכמות הכל: “ברצלונה כנגד כל הסיכויים”.

פליק התעצבן על עיתונאי, ועזב את הראיון: “כולם ראו מה היה בשער השני”

פליק עצמו, התראיין בתום ההפסד במסיבת העיתונאים המסורתית, שם העדיף להימנע מלהסתבך בעניין: “אני לא רוצה לדבר על זה, כי אני חושב שכולם ראו את המהלך שקדם לשער השני. בסופו של דבר, ג’ירונה הייתה ראויה לניצחון”.

המאמן הגרמני המשיך: “היריבה שיחקה טוב יותר במחצית השנייה והיו לה הרבה הזדמנויות. הגנו רע מאוד, במיוחד במעברים. שיחקנו פתוח מדי והקישור שלנו לא היה במקום הנכון. אנחנו לא במצב רוח טוב ולא ברגע טוב. נתתי לקבוצה יומיים חופש כי אני חושב שחשוב שהם יבצעו אתחול מנטלי”.

אלא שקודם לכן, בראיון קצר יותר מיד אחרי שריקת הסיום, פליק היה פחות רגוע לגבי אותה דריכה על קונדה. המראיין של את המאמן לגבי כך שהוא ביקש הסברים מהשופט סוטו גראדו לגבי הגול המכריע, ופליק השיב בשאלה חזרה: “מה דעתך? אתה חושב שהייתה עבירה או לא?”. העיתונאי המבולבל ענה כי הוא כאן רק כדי לשאול, הגרמני לא הרפה: “אין לך דעה? אוקיי אז גם לי לא”, ואז עזב את עמדת הראיונות.

כבר לא בראש: ברצלונה מפסידה לג'ירונה

הצד של ג’ירונה ואיש המקצוע שטען: “הייתה דריכה בבירור”

בצד השני, מאמן ג’ירונה, מיצ’ל, הציג את הצד המנצח של הסיפור: “השער השני? השחקן שלי נכנס עם החלק הפנימי של כף הרגל כדי לנסות לזכות בכדור. אם הם קוראים לזה עבירה, זה בסדר מבחינתי, אבל טוב שה-VAR לא התערב. זה מאוד לא הוגן להתמקד רק במהלך אחד, בהתחשב במשחק ששיחקנו”.

בקטלוניה הביאו גם אנשי מקצוע כדי לדון בנושא. השופט לשעבר איטורלדה גונזאלס, טען בתוקף: “איגוד השופטים יצטרך לספק הסברים למה השער של ג’ירונה לא נפסל. זאת דריכה בבירור”. עוד הוא הוסיף בעניין שונה: “הפנדל של לאמין ימאל היה צריך להילקח שוב בעקבות הפרה של שחקני ג’ירונה ברחבה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */