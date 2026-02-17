"ברצלונה הייתה צריכה לרדת מהמגרש, זו בושה"

ברצלונה סוערת. הקטלונים איבדו אמש (שני) את פסגת הליגה הספרדית לריאל מדריד אחרי הפסד 2:1 בג’ירונה, במשחק לא טוב מבחינתם, אך גם עם טעות שיפוט קריטית לטענתם בגול השני של היריבה, שלא נפסל על עבירה לאור דריכה על ז’ול קונדה של שחקן המארחת במהלך השער.

בתקשורת המקומית התלוננו יחד עם הבלאוגרנה, ב’מונדו דפורטיבו’ נכתב: “החלטת שיפוט שנויה במחלוקת, ברצלונה היא הקורבן. ככל שיותר שידורים חוזרים של האירוע הוצגו, כך התברר שחלוץ ג’ירונה דרך על רגלו של שחקן ההגנה של בארסה. כולם על המגרש ראו זאת, אך אלה שהיו צריכים להעניש לא”.

ב’ספורט’ הלכו אפילו יותר רחוק, כאשר בדיון בין הפרשנים, אחד מהם אמר תוך כדי ההתמודדות: “האנזי פליק תוריד אותם מהמגרש, בוא נלך, ננטוש את המגרש. זו בושה”. בכותרת הראשית הלכו בעיתון הקטלוני על ארבעה מילים שעבורם כנראה מסכמות הכל: “ברצלונה כנגד כל הסיכויים”.

פליק התעצבן על עיתונאי, ועזב את הראיון: “כולם ראו מה היה בשער השני”

פליק עצמו, התראיין בתום ההפסד במסיבת העיתונאים המסורתית, שם העדיף להימנע מלהסתבך בעניין: “אני לא רוצה לדבר על זה, כי אני חושב שכולם ראו את המהלך שקדם לשער השני. בסופו של דבר, ג’ירונה הייתה ראויה לניצחון”.

המאמן הגרמני המשיך: “היריבה שיחקה טוב יותר במחצית השנייה והיו לה הרבה הזדמנויות. הגנו רע מאוד, במיוחד במעברים. שיחקנו פתוח מדי והקישור שלנו לא היה במקום הנכון. אנחנו לא במצב רוח טוב ולא ברגע טוב. נתתי לקבוצה יומיים חופש כי אני חושב שחשוב שהם יבצעו אתחול מנטלי”.

אלא שקודם לכן, בראיון קצר יותר מיד אחרי שריקת הסיום, פליק היה פחות רגוע לגבי אותה דריכה על קונדה. המראיין של את המאמן לגבי כך שהוא ביקש הסברים מהשופט סוטו גראדו לגבי הגול המכריע, ופליק השיב בשאלה חזרה: “מה דעתך? אתה חושב שהייתה עבירה או לא?”. העיתונאי המבולבל ענה כי הוא כאן רק כדי לשאול, הגרמני לא הרפה: “אין לך דעה? אוקיי אז גם לי לא”, ואז עזב את עמדת הראיונות.

כבר לא בראש: ברצלונה מפסידה לג'ירונה

הצד של ג’ירונה ואיש המקצוע שטען: “הייתה דריכה בבירור”

בצד השני, מאמן ג’ירונה, מיצ’ל, הציג את הצד המנצח של הסיפור: “השער השני? השחקן שלי נכנס עם החלק הפנימי של כף הרגל כדי לנסות לזכות בכדור. אם הם קוראים לזה עבירה, זה בסדר מבחינתי, אבל טוב שה-VAR לא התערב. זה מאוד לא הוגן להתמקד רק במהלך אחד, בהתחשב במשחק ששיחקנו”.

בקטלוניה הביאו גם אנשי מקצוע כדי לדון בנושא. השופט לשעבר איטורלדה גונזאלס, טען בתוקף: “איגוד השופטים יצטרך לספק הסברים למה השער של ג’ירונה לא נפסל. זאת דריכה בבירור”. עוד הוא הוסיף בעניין שונה: “הפנדל של לאמין ימאל היה צריך להילקח שוב בעקבות הפרה של שחקני ג’ירונה ברחבה”.