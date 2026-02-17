יום שלישי, 17.02.2026 שעה 12:52
כדורגל עולמי  >> גביע אנגלי

"קיבלת צ'לסי": תגובת ריינולדס להגרלת הגביע

השחקן ובעלי רקסהאם תועד צופה בקבוצתו מקבלת את צ'לסי והגיב בצורה האופיינית שלו, כשלצידו שותפו בדדפול ו-וולברין יו ג'קמן: "קיבלת צ'לסי בבית"

|
ראיין ריינולדס ויו ג'קמן (צילום מסך)
ראיין ריינולדס ויו ג'קמן (צילום מסך)

אחד האנשים הכי מצחיקים אולי אפילו בעולם הוא ראיין ריינולדס. השחקן ידוע בתור מומחה לדמויות מצחיקות, כאשר גולת הכותרת בקריירה המרשימה שלו היא ללא ספק דדפול. רק שהוא קיבל החלטה להיכנס לעולם הכדורגל, ורכש קבוצה שדאז הייתה בליגות הנמוכות באנגליה, אבל כיום מטפסת לאט לאט – רקסהאם יונייטד. 

כיום הקבוצה נמצאת במקום השמיני בליגה השנייה באנגליה ולאט לאט ממשיכה לטפס, כשאין ספק שהמטרה היא פרמייר ליג. מבחן גדול יהיה למועדון הצנוע כדי לאותת שהוא מתקרב לליגה הבכירה, כשרקסהאם הוגרלה למפגש ביתי נגד לא אחרת מאשר צ’לסי בסיבוב החמישי בגביע.

התגובה של ריינולדס להגרלה לא איחרה להגיע והיא מצחיקה למדי, כאשר סרטון שלו פורסם יושב ליד יו ג’קמן, שחקן לא פחות מפורסם והכוכב לצידו בסרט דדפול ו-וולברין, ובו השניים צופים בהגרלה ושמחים אחריה. ג’קמן נתפס אומר לחברו: “צ’לסי, זה מה שרצית”, וריינולדס מאושר עם המסך בידיו. צפו בתגובה הקורעת:

ריינולדס מגיב להגרלת רקסהאם נגד צ'לסי

ההגרלה של הגביע נערכה אתמול (שני) והמפגש של רקסהאם נגד צ’לסי יתקיים או ב-7 או ב-8 במרץ, כשיש לציין שנותרו עוד 16 קבוצות סך הכל בגביע. עד אז יש לקבוצה הצנועה כמה משחקי ליגה בהם היא תנסה להתקבע בצמרת של הצ’מפיונשיפ, במטרה לעשות פלייאוף ואולי להדהים עם עלייה לפרמייר ליג.

