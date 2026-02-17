יום שלישי, 17.02.2026 שעה 09:50
6019-5324ריאל מדריד1
5825-6424ברצלונה2
4526-4423ויאריאל3
4521-3824אתלטיקו מדריד4
4129-3924בטיס5
3533-2924אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3135-3424ריאל סוסיאדד8
3134-2724אתלטיק בילבאו9
3028-2824אוססונה10
2928-2024חטאפה11
2938-2424ג'ירונה12
2639-3124סביליה13
2630-2124אלאבס14
2637-2524ולנסיה15
2535-3124אלצ'ה16
2530-2123ראיו וייקאנו17
2439-2924מיורקה18
1840-2623לבאנטה19
1636-1323אוביידו20

"אם לא גארסיה זה גם נגמר כמו נגד אתלטיקו"

במדריד חגגו את איבוד הפסגה של בארסה ב-2:1 לג'ירונה: "החלטה אומללה של לאמין ימאל לקחת לראפיניה את הפנדל". בקטלוניה התעסקו בשיפוט. צפו בתקציר

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

ייתכן שעוד מוקדם לקרוא לזה משבר, אבל בברצלונה חתמו שבוע מהסיוטים. אחרי ה-4:0 נגד אתלטיקו מדריד במפגש הראשון בחצי הגמר של גביע המלך, החבורה של האנזי פליק התארחה במונטיליבי אצל ג’ירונה אתמול (שני) והפסידה בדרבי הקטלוני 2:1, ומעל הכל היא איבדה את הפסגה לריאל מדריד, שנמצאת במרחק שתי נקודות ממנה.

במדריד כמובן חגגו את המאורע: “בארסה איבדה את המקום הראשון, אם לא ז’ואן גארסיה זה גם היה נגמר בתבוסה כמו נגד אתלטיקו. השוער סיפק מופע בין הקורות. המשחק היה יכול ללכת לכיוון אחר, אבל לאמין ימאל גם החמיץ פנדל, החלטה אומללה לתת לו לבעוט את בעיטת העונשין”, כתבו ב’מארקה’.

ב’אס’ דיברו גם כן על הפנדל: “לאמין ימאל לקח לראפיניה את הבעיטה ופגע בעמוד, ג’ירונה שיגעה את ברצלונה, שבעיקר זועמת על השיפוט”. במועדון כועסים על מספר נושאים: עבירה על ז’ול קונדה בגול השני של ג’ירונה ושהיה צריך לשרוק לפנדל חוזר, אלו הטענות המרכזיות.

כבר לא בראש: ברצלונה מפסידה לג'ירונה

בקטלוניה תקפו את השיפוט

בקטלוניה אף לקחו את הטענות צעד קדימה והתרכזו בהן בכותרות: “ברצלונה משחקת כנגד כל הסיכויים ונגד כולם”, רשמו ב’ספורט’. ב’מונדו דפורטיבו’ הוסיפו: “סוטו גראדו לא שרק לעבירה ברורה על קונדה בשער השני של ג’ירונה. ועדיין, יש צרות בהגנה, לאמין ימאל החטיא פנדל, וג’ירונה חשפה את הבעיות של בארסה”.

בנושא אחר, בספרד מדווחים שחזרתו למגרשים של פדרי, שחסרונו ללא ספק מורגש היטב, קרובה מאוד. עם הקשר הספרדי יצליח כמתוכנן להשלים אימון מלא השבוע, ה-22 בפברואר נגד לבאנטה נראה כיעד האפשרי, ואם לא שם אז לכל המאוחר המפגש נגד ויאריאל ב-28 בפברואר. בכל מקרה הוא ישוב בהדגרה ועם הגבלת דקות בהתחלה.

