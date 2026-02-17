הסגנון המלהיב של בארסה הוא זה מה שפוגע בה

אחרי התבוסה 4:0 לאתלטיקו מדריד בחצי גמר הגביע הספרדי שעלולה להוביל להדחתה וההפסד 1:2 לג’ירונה בליגה שהוריד אותה מהמקום הראשון, נראה כי ברצלונה במשבר. אחרי משחק משוגע במונטיליבי אמש (שני) עם התקפות מצד לצד ללא הפסקה בדרבי הקטאלוני, אין ספק כי הקבוצה בבעיה.

פודקאסט ברצלונה ב-ONE עם אסי ממן, מוטלה רפלד וגל קרפל סיכם שבוע בו בארסה רשמה שני הפסדים כואבים שעלולים להשפיע על כל העונה שלה ופוגעים בריצה שלה לתארים. כעת האנזי פליק צריך לחשוב מה הוא עושה כדי לתקן את המצב ולהימנע ממשבר אמיתי.

סגנון המשחק ההתקפי שכולם אוהבים הוא גם החולשה של בארסה, העייפות בקו ההגנה שמתקשה לעמוד בקצב בשלב הזה של העונה, הדרישה של השחקנים מפליק שמסרב לשחק אחרת והטקטיקה של ג’ירונה שניצחה את המשחק למרות ההופעה של השוער ז’ואן גארסיה.

כבר לא בראש: ברצלונה מפסידה לג'ירונה

עוד בפרק: החזרה של ראפיניה, הנתון המפתיע על כמות הבעיטות לקורות השער מפתיחת העונה, ההחלטות לגבי ההרכב וכמובן גם החלטות השיפוט שהשפיעו על המשחקים האחרונים. האזנה נעימה.