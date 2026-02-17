יום שלישי, 17.02.2026 שעה 09:52
ליגה ספרדית 25-26
6019-5324ריאל מדריד1
5825-6424ברצלונה2
4526-4423ויאריאל3
4521-3824אתלטיקו מדריד4
4129-3924בטיס5
3533-2924אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3135-3424ריאל סוסיאדד8
3134-2724אתלטיק בילבאו9
3028-2824אוססונה10
2928-2024חטאפה11
2938-2424ג'ירונה12
2639-3124סביליה13
2630-2124אלאבס14
2637-2524ולנסיה15
2535-3124אלצ'ה16
2530-2123ראיו וייקאנו17
2439-2924מיורקה18
1840-2623לבאנטה19
1636-1323אוביידו20

הסגנון המלהיב של בארסה הוא זה מה שפוגע בה

פודקאסט בארסה סיכם 4:0 לאתלטיקו ו-2:1 לג'ירונה: השיחה של פליק עם השחקנים, האם הקבוצה במשבר, העייפות בקו ההגנה, הנתון המפתיע והשיפוט. האזינו

שחקני ברצלונה מתוסכלים (רויטרס)
שחקני ברצלונה מתוסכלים (רויטרס)

אחרי התבוסה 4:0 לאתלטיקו מדריד בחצי גמר הגביע הספרדי שעלולה להוביל להדחתה וההפסד 1:2 לג’ירונה בליגה שהוריד אותה מהמקום הראשון, נראה כי ברצלונה במשבר. אחרי משחק משוגע במונטיליבי אמש (שני) עם התקפות מצד לצד ללא הפסקה בדרבי הקטאלוני, אין ספק כי הקבוצה בבעיה.

פודקאסט ברצלונה ב-ONE עם אסי ממן, מוטלה רפלד וגל קרפל סיכם שבוע בו בארסה רשמה שני הפסדים כואבים שעלולים להשפיע על כל העונה שלה ופוגעים בריצה שלה לתארים. כעת האנזי פליק צריך לחשוב מה הוא עושה כדי לתקן את המצב ולהימנע ממשבר אמיתי.

סגנון המשחק ההתקפי שכולם אוהבים הוא גם החולשה של בארסה, העייפות בקו ההגנה שמתקשה לעמוד בקצב בשלב הזה של העונה, הדרישה של השחקנים מפליק שמסרב לשחק אחרת והטקטיקה של ג’ירונה שניצחה את המשחק למרות ההופעה של השוער ז’ואן גארסיה.

כבר לא בראש: ברצלונה מפסידה לג'ירונה

עוד בפרק: החזרה של ראפיניה, הנתון המפתיע על כמות הבעיטות לקורות השער מפתיחת העונה, ההחלטות לגבי ההרכב וכמובן גם החלטות השיפוט שהשפיעו על המשחקים האחרונים. האזנה נעימה.

