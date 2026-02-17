נקודה שתעלה בעונה? הפספוס הגדול של בית"ר

פודקאסט בית”ר ירושלים עם גיא בן זיו, אושרי דודאי וקובי מויאל התכנס לסכם את התיקו המאופס בין בית״ר ירושלים למכבי תל אביב. בית״ר הייתה שווה ניצחון, הפגינה עליונות מוחלטת על פני מכבי תל אביב לאורך כל המשחק, ביטלה את מכבי ועלתה עליה בכל פרמטר, עדי יונה יכול היה לקחת כדור הביתה, אבל החמיץ שלושה שערים ממצבים קורצים.

וגם: מי מצטיין המשחק, ההתרשמות מנאנא אנטווי, היכולת של ירדן שועה, החזרה של ירין לוי להרכב, הבחירה של ברק יצחקי לפתוח עם שלושה בלמים, והנתון המדאיג: בארבעת משחקי הליגה אחרונים בית״ר לא מנצחת ומבקיעה ארבעה שערים, כולם של שחקני הגנה.

עוד בפרק: הפער מבאר שבע עומד על שש נקודות, זה פער של שני משחקים, האם תואר האליפות בהישג יד או שתם הטקס? מוקדם לקבוע, אבל לבית”ר אסור לוותר, הקבוצה של יצחקי צריכה להיות מעודדת מהיכולת מול מכבי, יש עוד מאבקי פלייאוף והכל עוד פתוח. האזנה נעימה.