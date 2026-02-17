יום שלישי, 17.02.2026 שעה 09:25
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

נקודה שתעלה בעונה? הפספוס הגדול של בית"ר

פודקאסט בית"ר סיכם 0:0 עם מכבי ת"א בטדי: הקבוצה הפגינה עליונות על האלופה, אנטווי הרשים, שועה רקד, הנתון המדאיג והאם המרוץ לצלחת פתוח? האזינו

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים מאוכזבים (רדאד ג'בארה)

פודקאסט בית”ר ירושלים עם גיא בן זיו, אושרי דודאי וקובי מויאל התכנס לסכם את התיקו המאופס בין בית״ר ירושלים למכבי תל אביב. בית״ר הייתה שווה ניצחון, הפגינה עליונות מוחלטת על פני מכבי תל אביב לאורך כל המשחק, ביטלה את מכבי ועלתה עליה בכל פרמטר, עדי יונה יכול היה לקחת כדור הביתה, אבל החמיץ שלושה שערים ממצבים קורצים. 

וגם: מי מצטיין המשחק, ההתרשמות מנאנא אנטווי, היכולת של ירדן שועה, החזרה של ירין לוי להרכב, הבחירה של ברק יצחקי לפתוח עם שלושה בלמים, והנתון המדאיג: בארבעת משחקי הליגה אחרונים בית״ר לא מנצחת ומבקיעה ארבעה שערים, כולם של שחקני הגנה.

עוד בפרק: הפער מבאר שבע עומד על שש נקודות, זה פער של שני משחקים, האם תואר האליפות בהישג יד או שתם הטקס? מוקדם לקבוע, אבל לבית”ר אסור לוותר, הקבוצה של יצחקי צריכה להיות מעודדת מהיכולת מול מכבי, יש עוד מאבקי פלייאוף והכל עוד פתוח. האזנה נעימה.

