ירח הדבש נגמר, דיילה הופתע: נלחצנו יותר מדי

אכזבה גדולה במכבי תל אביב מאיך שהקבוצה נראתה אמש (שני) ב-0:0 בטדי מול בית״ר ירושלים, תיקו שהפך את החלומות על חזרה למאבק האליפות למשהו שנראה כרגע כמו משימה בלתי אפשרית ובעיקר הפגיש את המועדון מול המציאות החדשה שלו - המקום הרביעי בטבלה. השיח על אליפות נראה תלוש מדי אחרי המשחק בטדי וצריך להתמקד באיך לא מסיימים את העונה הזו בלי כרטיס לאירופה. במכבי ציינו כי כמעט כל השחקנים לא הופיעו, ושוב מול יריבה גדולה, ומאוכזבים מאוד מהעובדה הזו.

"המשחק מול אשדוד הוא מבחן עצום לכל השחקנים. זו מכבי ת"א, אי אפשר לאבד כל כך הרבה נקודות בעונה אחת, מצפים מהם להרבה יותר", אמרו במועדון. על רוני דיילה אין יותר מדי ביקורת פנימית, בעיקר כי זה חלק מהמחיר של להחליף מאמן בשלב כל כך מאוחר של העונה. הוא אולי שגה בדיעבד בבחירה שלו לתכנית המשחק, אבל זה חלק מהסיפור של להכניס מאמן לסיטואציה שבה כל החלטה פחות טובה שלו יכולה "לחרוץ" גורל של עונה - ובזה הוא לא אשם, אלא מי שהחליט לגרור רגליים בזעזוע על הקווים. מה גם שאי אפשר לנקות את השחקנים שפעם אחר פעם לא מופיעים למשחקים גדולים.

אם יש סוג של ביקורת שנשמעה אחרי המשחק סביב ההחלטות של דיילה, הן נוגעות בעיקר לבחירה להזיז את טייריס אסאנטה לעמדת המגן הימני: "אסאנטה הוא הבלם הכי טוב בסגל ושם הוא צריך לשחק, לא לשחק עם מגן ימני טבעי זו טעות שרדפה אותנו העונה יותר מדי, חבל שחזרו עליה". אחרי שאל המשחק הגיעה הקבוצה לראשונה העונה בסגל מלא, כבר אחרי 10 דקות היא איבדה את הבלם, רז שלמה, כאשר ישנו חשש לפציעה בגיד שמתחבר לשריר הארבע הראשי, דבר שעלול לסיים לו את העונה אם יתברר כנכון אחרי הבדיקות שיעבור.

יצחקי: "היינו הרבה יותר טובים ממכבי, חבל"

מחמאות למליקה, דיילה: “הוצאנו משהו במקום קשה”

מי שקיבל מחמאות על המשחק שלו הוא בעיקר השוער, אופק מליקה, שהצטיין וגם הבלם הברזילאי, הייטור. דיילה אמר בעצמו על המשחק: "אני חושב שהיינו הרבה מתחת למה שעשינו לפני כן. זה היה עניין של משמעת ומחויבות. כשאתה משחק נגד קבוצה כמו בית"ר שהיא כל כך אגרסיבית, אנחנו צריכים להשתוות לאינטנסיביות הזו, ולא עשינו את זה, זה החלק המאכזב. זה היה מבחן טוב, קיבלתי הרבה תשובות לגבינו ואנחנו צריכים להתקדם".

"אני מסתכל על הביצועים ואני לא מרוצה מהם", המשיך הנורבגי. "היה דשא נורא, אבל הוא היה נורא לשתי הקבוצות אז זה לא תירוץ. כדורגל הוא לא ירח דבש, לומדים להכיר אחד את השני ועברנו חוויות טובות יחד. הגענו למקום קשה מאוד, הוצאנו משהו, אבל אני מאמין שאנחנו יכולים לעשות יותר ולהשיג שלוש נקודות בסיטואציות כאלו. השאלה עכשיו היא מה נלמד מזה ואיך נתקדם. ראיתי יותר מדי לחץ על המגרש וזה משהו שאנחנו חייבים להסיר לקראת המשחקים הבאים. היינו צריכים להיות קצת יותר ישירים אבל שיחקנו לאט מדי. נלחצנו מהסביבה, לא הצלחנו להשלים מסירות".

שחקני מכבי תל אביב על הדשא בסיום (רדאד ג'בארה)

“מתמקדים באשדוד, בלנצח משחקים שלנו”

על המצב בטבלה אמר: "בגלל מה שעשינו העונה אנחנו רחוקים 11 נקודות מבאר שבע, זה הרבה. אנחנו צריכים להתמקד בלנצח את המשחקים שלנו. אנחנו נפגוש אותם שלוש פעמים, שזה תשע נקודות. אם נצליח, אז זו הזדמנות אחת, אבל משהו עדיין צריך לקרות ויש עוד קבוצות טובות. אנחנו צריכים להתמקד באשדוד, להיות מוכנים ולהשתפר מכל משחק".

ומה לגבי צדדים חיוביים? על כך אמר דיילה: "אני שמח מהדרך שבה מליקה תפקד, הוא עשה עבודה טובה מאוד כשוער. אני חושב שבליץ' נכנס והראה אופי, וזה מה שאנחנו רוצים לראות. אני רוצה לראות את כולם עם האופי הזה והביחד הזה. יש לנו שחקני כדורגל טובים מאוד שצריכים להראות את עצמם".