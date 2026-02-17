"גאנדלמן הרשים אותנו מיידית, הוא מביא סכנה"

הליגה האיטלקית מחייכת עד כה לצמד הישראלים שלנו: מנור סולומון ועומרי גאנדלמן, ואחרי ששחקן פיורנטינה כבר הספיק לכבוש פעמיים, גם קשר לצ’ה הצליח לעשות זאת עם גול נוסף אמש (שני), בניצחון 0:2 על קליארי בקרב התחתית החשוב כשאף קיבל את מצטיין המשחק.

גאנדלמן אמר לאחר המשחק: “אני מאוד שמח לכבוש את השער השני שלי העונה. האושר הכי גדול זה שניצחנו את קליארי”.

מאמן לצ’ה, אוזביו די פרנצ’סקו, לא הסתיר את דעתו על הישראלי: “גאנדלמן הוא שחקן שניתחנו לעומק עם הצוות המקצועי והוא הרשים אותנו באופן מיידי. הוא רציני ונגיש. הוא כבר השתלב בחדר ההלבשה בזמן שיא. הוא צריך לשחק ליד החלוץ, זה מה שחסר לנו. הוא מביא עוד סכנה להתקפה”.

ענק: גנדלמן איש המשחק עם שער אדיר

ב’פיאנטה לצ’ה’ שיבחו את הרכש החדש, שקיבל ציון 7.5: “לרגעים הוא מעל כולם, הרבה בזכות העוצמות הפיזיות שלו והתנועה האינטליגנטית והשליטה בכדור. הוא מכתיב את הקצב במשחק והתרומם מעל כולם ברחבה עם תזמון יוצא דופן. לוחם”.

ב’מדיהסט’ הסתכלו על הנתונים של הקשר: “עומרי גאנדלמן כבש בשני משחקים רצופים נגד אודינזה וקליארי בפעם השנייה העונה בעשרת הליגות הבכירות. זה קרה בפעם השנייה כשהוא עשה את זה בין ספטמבר לאוקטובר בארבעה משחקים ברצף”.