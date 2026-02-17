לא סיפור סינדרדיילה: מכבי תל אביב ירדה מהענן

מכבי תל אביב נעצרה עם 0:0 באצטדיון טדי מול בית”ר ירושלים והחלומות על סיפור “סינדרדיילה” של חזרה למאבק האליפות מאחור בפיגור נקודות כזה משמעותי, מה לעשות, פגשו את קרקע המציאות. מכבי ת”א נראתה רע ושוב לא הצליחה להתמודד כמו שצריך מול יריבה ישירה לצמרת. לא ברמת הכדורגל, לא ברמה הפיזית וגם לא בצורת ניהול המשחק.

רוני דיילה שגה או תכנן לא נכון את המשחק שלו, אך אי אפשר גם להתעלם מזה שאותם שחקנים תחת מאמנים שונים פשוט לא מצליחים להופיע כשיש משחק גדול לפניהם וזו נקודה מדאיגה מאוד להמשך.

אז מה יהיה בהמשך, האם מכבי ת”א בדרך למאבק על אירופה באמת או שהיא גדולה יותר מכך והאם הגיע הזמן של הקבוצות לפעול לביטול העונש של איסור קהל חוץ שעד כה מתורגם בדשא לאובדן נקודות תמידי? רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני מסכמים בפודקאסט מכבי ת”א, האזנה נעימה.