ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

לא סיפור סינדרדיילה: מכבי תל אביב ירדה מהענן

פודקאסט הצהובים סיכם 0:0 נגד בית"ר בטדי: השגיאות של דיילה, מה יהיה בהמשך, האלופה נראתה רע שוב מול יריבה לצמרת והעונש לגבי קהל בחוץ. האזינו

|
שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (אורן בן חקון)
שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (אורן בן חקון)

מכבי תל אביב נעצרה עם 0:0 באצטדיון טדי מול בית”ר ירושלים והחלומות על סיפור “סינדרדיילה” של חזרה למאבק האליפות מאחור בפיגור נקודות כזה משמעותי, מה לעשות, פגשו את קרקע המציאות. מכבי ת”א נראתה רע ושוב לא הצליחה להתמודד כמו שצריך מול יריבה ישירה לצמרת. לא ברמת הכדורגל, לא ברמה הפיזית וגם לא בצורת ניהול המשחק. 

רוני דיילה שגה או תכנן לא נכון את המשחק שלו, אך אי אפשר גם להתעלם מזה שאותם שחקנים תחת מאמנים שונים פשוט לא מצליחים להופיע כשיש משחק גדול לפניהם וזו נקודה מדאיגה מאוד להמשך. 

אז מה יהיה בהמשך, האם מכבי ת”א בדרך למאבק על אירופה באמת או שהיא גדולה יותר מכך והאם הגיע הזמן של הקבוצות לפעול לביטול העונש של איסור קהל חוץ שעד כה מתורגם בדשא לאובדן נקודות תמידי? רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני מסכמים בפודקאסט מכבי ת”א, האזנה נעימה.

/* LAST / NEXT ROUNDs */