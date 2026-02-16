יצחקי: אני יוצא מעודד מהמשחק, הגיע לנו לנצח

בליגה שלנו יש מספר משחקי ענק, ואין ספק שהיום (שני) קיבלנו את אחד מהם, בטח בסיטואציה הנוכחית. בית”ר ירושלים, שהייתה בעיצומו של משבר, רצתה לצאת ממנו כשהיא אירחה את מכבי תל אביב. התוצאה הסתיימה עם שוויון 0:0 מאכזב, שהגדיל את הפער של באר שבע בפסגה ל-6 נקודות מהירושלמים. בסיום המשחק התראיין המאמן ברק יצחקי והבלם לוקה גדראני.

ברק יצחקי:

איך יוצאים מערב כזה? מצד אחד הכל היה נכון אך עדיין התוצאה מאכזבת.

”אמנם משחק שונה אבל אני יוצא מעודד, רצינו לנצח והגיע לנו לנצח בטח במחצית השנייה וחבל, פשוט שטפנו את המשחק ומה שהיה חסר הוא השער”.

איזה נקודות מקצועיות עשיתם כדי לנטרל את מכבי?

”עלינו במערך שונה, עברנו לשליש המרכזי והכנסתי את גיל פנימה, מצאנו פתרונות טובים עם הכל וסגרנו אותם בצורה טובה ואגרסיבית, התחיל לא טוב אבל השתפרנו”.

חסר לבית”ר חלוץ כמו ברק יצחקי, מה דעתך?

”אני מבין את הנקודה, אבל שוב, אנחנו הגענו להרבה מצבים להכריע את המשחק, לפעמים חלק מתכנית המשחק היא לפנות שטחים ולרדת אחורה לקבל וזה עבד טוב”.

כשאתה ואלמוג מביאים את גונסאלס, מה אתם מחפשים בו?

”בקבוצה הנוכחית חסר לנו עוצמות ופיזיות וחלוץ שיהיה בתוך הרחבה, הוא עשה את הדברים בצורה טובה, השערים יבואו אם נמשיך ככה”.

איך אתה עם יתר שחקני הרכש ?

”בשביל משחק ראשון המגן נכנס טוב, אנחנו צריכים להיות יותר מדויקים”.

אתה רואה את ביתר מתפתחת יותר?

”אנחנו במצב טוב, אנחנו צריכים להמשיך להידבק לצמרת ואנחנו עושים את זה היטב”.

לוקה גדראני:

“ייצרנו מצבים רבים, אנחנו חייבים להיות מרוכזים יותר ברגעים האלה ולנצל את המצבים, לכבוש את השערים ולנצח. אני מקווה שהמשחק הבא לא יהיה ככה ונכבוש את השערים וננצח את המשחק. איבדנו סוג של.. אני לא יכול להגיד מוטיבציה, אבל לפעמים זה קורה כשאתה מוביל את הטבלה. יותר קשה לשמור על המקום הראשון , נותרו לנו עוד משחקים רבים ואני בטוח שנדחוף את עצמנו כדי להוביל את הטבלה שוב”.