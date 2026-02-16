אלי לוי אחרי ה-4:4: אי אפשר לעשות טעויות כאלה

מכבי יפו ובני יהודה נפרדו הערב בתוצאת תיקו 4:4 בתום המשחק הטוב ביותר בליגה הלאומית העונה, שכלל מהפכים, דרמה ושערים יפים.

״לבוא ולהבקיע במשחק חוץ ארבעה שערים ולא לנצח זה קצת מאכזב, אבל מצד שני אי אפשר לעשות טעויות כאלה בהגנה. כשאנחנו עושים טעויות כאלה בהגנה, אנחנו צריכים לברך את הנקודה שלקחנו״, סיכם מאמן בני יהודה, אלי לוי.

״השחקנים גילו הרבה אופי וזה שלהם: לחזור שלוש פעמים מפיגור, להיות בפיגור 4:3 בדקה ה-87 ועדיין לסיים את המשחק ב-4:4 זה אומר שמגיעה להם מילה טובה. את שאר הבעיות נתקן״, הוסיף.

אלי לוי (ראובן שוורץ)

״יש משחקים שפחות יש להם הסבר. נראה את זה בווידאו וננתח אבל אנחנו קבוצה אחת. היינו קבוצה הגנתית טובה, היום זה הלך פחות אבל מצד שני נתנו היום ארבעה שערים אז אנחנו קבוצה התקפית טובה? אנחנו צריכים להיות מאוזנים כמו בכל דבר. הנקודה הזאת הביאה אותנו למקום השמיני, כרגע אנחנו בתוך הפלייאוף העליון שזו המטרה הראשונית ואנחנו צריכים להתקדם מפה״.

המתיחות עם יפו לפני המשחק: ״לא היה כלום, אני מאמן כדורגל ובאתי לאמן כדורגל. היה משחק ולא מעבר״.

המטרות הבאות: ״המטרה הראשונה היא להיות בפלייאוף העליון. נצטרך לדעת לשמור על זה ועם הזמן לראות לאן אנחנו הולכים ואם אנחנו יכולים לסמן מטרות אחרות״.

דור אלו: “לא נתקלתי במשחק כזה כל הקריירה”

מהעבר השני, עוזר מאמן יפו, דור אלו, שמילא את מקומו של איציק ברוך המוצהב על הקווים סיכם גם הוא: ״לפני המשחק אם היית אומר לי שזה ייגמר ב-4:4 הייתי אומר לך שאתה מטורף, אבל אנחנו גם די מאוכזבים כי כבר בדקה ה-86 הובלנו 3:4 ויכולנו להוציא יותר. מצד שני אנחנו צריכים לחבק את הנקודה כי כל נקודה היא קריטית לעתיד״.

איציק ברוך. צופה בקבוצתו מהיציע (ראובן שוורץ)

הספיגות הרבות: ״בדיוק דיברנו על זה בחדר ההלבשה שלפעמים יש משחקים שקורים בהם דברים כמו היום, שזה משחק שלא נתקלתי בו כל הקריירה שלי. הרגשתי גול באוויר מכל מקום ובכל דקה, שכל קבוצה יכולה לעשות את המהפך. בסוף אי אפשר שלא לצאת מאוכזבים, אבל נרים את השחקנים כי יש עוד קרבות קשים בדרך״.

היכולת: ״אנחנו שווים יותר, מבחינה התקפית אנחנו הקבוצה השלישית בטיבה בליגה, אבל מצד שני נצטרך לשים דגש על משחק ההגנה ולא על ההגנה עצמה, שהוא לא מספיק טוב. אנחנו צריכים לעבוד על זה יותר, כי אם אנחנו מקבלים ארבעה שערים אז זה משהו שאנחנו צריכים לעבוד עליו. נעשה הכול כדי שהקבוצה הזאת תתקדם כמה שיותר למעלה״.

העובדה שעמד על הקווים: ״זה מאוד מרגש, איציק היה חסר מאוד. אני לא העניין פה: נהניתי לעמוד על הקווים, עוד יגיע הזמן שלי אבל העניין כרגע הוא להשאיר את יפו בליגה וכמה שיותר מהר״.