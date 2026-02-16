יום שלישי, 17.02.2026 שעה 00:11
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
5024-5523מכבי פ"ת1
3928-3623מכבי הרצליה2
3626-3523הפועל ר"ג3
3426-3223הפועל ראשל"צ4
3328-3223מ.ס קריית ים5
3337-3723הפועל כפר שלם6
3229-2823הפועל כפ"ס7
3032-2723בני יהודה8
2929-3023מ.ס כפר קאסם9
2930-2323הפועל רעננה10
2837-2723הפועל עפולה11
2630-2423הפועל עכו12
2636-2723עירוני מודיעין13
2335-2823הפועל נוף הגליל14
2344-3523מכבי יפו15
2229-2423הפועל חדרה16

אלי לוי אחרי ה-4:4: אי אפשר לעשות טעויות כאלה

מאמן בני יהודה אחרי התיקו המשוגע עם יפו: "יש משחקים שפחות יש להם הסבר". דור אלו שהחליף את ברוך על הקווים: "לא נתקלתי במשחק כזה כל הקריירה"

|
אלי לוי (ראובן שוורץ)
אלי לוי (ראובן שוורץ)

מכבי יפו ובני יהודה נפרדו הערב בתוצאת תיקו 4:4 בתום המשחק הטוב ביותר בליגה הלאומית העונה, שכלל מהפכים, דרמה ושערים יפים. 

״לבוא ולהבקיע במשחק חוץ ארבעה שערים ולא לנצח זה קצת מאכזב, אבל מצד שני אי אפשר לעשות טעויות כאלה בהגנה. כשאנחנו עושים טעויות כאלה בהגנה, אנחנו צריכים לברך את הנקודה שלקחנו״, סיכם מאמן בני יהודה, אלי לוי.

״השחקנים גילו הרבה אופי וזה שלהם: לחזור שלוש פעמים מפיגור, להיות בפיגור 4:3 בדקה ה-87 ועדיין לסיים את המשחק ב-4:4 זה אומר שמגיעה להם מילה טובה. את שאר הבעיות נתקן״, הוסיף.

אלי לוי (ראובן שוורץ)אלי לוי (ראובן שוורץ)

״יש משחקים שפחות יש להם הסבר. נראה את זה בווידאו וננתח אבל אנחנו קבוצה אחת. היינו קבוצה הגנתית טובה, היום זה הלך פחות אבל מצד שני נתנו היום ארבעה שערים אז אנחנו קבוצה התקפית טובה? אנחנו צריכים להיות מאוזנים כמו בכל דבר. הנקודה הזאת הביאה אותנו למקום השמיני, כרגע אנחנו בתוך הפלייאוף העליון שזו המטרה הראשונית ואנחנו צריכים להתקדם מפה״.

המתיחות עם יפו לפני המשחק: ״לא היה כלום, אני מאמן כדורגל ובאתי לאמן כדורגל. היה משחק ולא מעבר״.

המטרות הבאות: ״המטרה הראשונה היא להיות בפלייאוף העליון. נצטרך לדעת לשמור על זה ועם הזמן לראות לאן אנחנו הולכים ואם אנחנו יכולים לסמן מטרות אחרות״.

דור אלו: “לא נתקלתי במשחק כזה כל הקריירה”

מהעבר השני, עוזר מאמן יפו, דור אלו, שמילא את מקומו של איציק ברוך המוצהב על הקווים סיכם גם הוא: ״לפני המשחק אם היית אומר לי שזה ייגמר ב-4:4 הייתי אומר לך שאתה מטורף, אבל אנחנו גם די מאוכזבים כי כבר בדקה ה-86 הובלנו 3:4 ויכולנו להוציא יותר. מצד שני אנחנו צריכים לחבק את הנקודה כי כל נקודה היא קריטית לעתיד״.

איציק ברוך. צופה בקבוצתו מהיציע (ראובן שוורץ)איציק ברוך. צופה בקבוצתו מהיציע (ראובן שוורץ)

הספיגות הרבות: ״בדיוק דיברנו על זה בחדר ההלבשה שלפעמים יש משחקים שקורים בהם דברים כמו היום, שזה משחק שלא נתקלתי בו כל הקריירה שלי. הרגשתי גול באוויר מכל מקום ובכל דקה, שכל קבוצה יכולה לעשות את המהפך. בסוף אי אפשר שלא לצאת מאוכזבים, אבל נרים את השחקנים כי יש עוד קרבות קשים בדרך״.

היכולת: ״אנחנו שווים יותר, מבחינה התקפית אנחנו הקבוצה השלישית בטיבה בליגה, אבל מצד שני נצטרך לשים דגש על משחק ההגנה ולא על ההגנה עצמה, שהוא לא מספיק טוב. אנחנו צריכים לעבוד על זה יותר, כי אם אנחנו מקבלים ארבעה שערים אז זה משהו שאנחנו צריכים לעבוד עליו. נעשה הכול כדי שהקבוצה הזאת תתקדם כמה שיותר למעלה״.

העובדה שעמד על הקווים: ״זה מאוד מרגש, איציק היה חסר מאוד. אני לא העניין פה: נהניתי לעמוד על הקווים, עוד יגיע הזמן שלי אבל העניין כרגע הוא להשאיר את יפו בליגה וכמה שיותר מהר״.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */