"משמח לראות פירוטכניקה יפה, מאושרת ותקנית"

באצטדיון טדי נרשם הערב (שני), רגע יוצא דופן בכדורגל הישראלי. במהלך המשחק בין בית"ר ירושלים למכבי תל אביב, הדליקו אוהדי בית"ר פירוטכניקה ביציעים, אך בניגוד לעבר, לא נרשמה זריקה למגרש ולא נוצרו אירועים חריגים סביב הנושא. הפירוטכניקה הופעלה בצורה מסודרת, ללא פגיעה במהלך המשחק, וללא סכנה לשחקנים או לאנשי הצוות.

ברקע האירוע, שר התרבות והספורט מיקי זוהר פרסם הודעה רשמית ובה שיבח את המהלך ואת שיתוף הפעולה בין הגורמים השונים. ההודעה מגיעה כחלק ממהלך רחב יותר של הסדרת השימוש בפירוטכניקה במגרשים, נושא שעמד במשך שנים במרכז מחלוקות, קנסות ועונשים כבדים נגד מועדונים.

זוהר: “משמח לראות פירוטכניקה יפה ותקנית”

זוהר כתב: “הסדרת הפירוטכניקה במגרשים יצאה לדרך. משמח מאוד לראות הערב בטדי פירוטכניקה יפה, מאושרת ותקנית. אני מודה למשטרה ולאוהדים על שיתוף הפעולה בנושא. אנו גאים להיות חלק מזה ובע״ה נמשיך לסייע לכל אוהדי ישראל כדי שיוכלו לעודד את הקבוצה שלהם באופן בטוח ויפה לעין".

מיקי זוהר (חגי מיכאלי)

הדברים של השר נאמרו לאחר שבשנים האחרונות נרשמו לא מעט תקריות בהן הודלקה פירוטכניקה באופן לא חוקי, לעיתים תוך זריקה לכר הדשא או סיכון ממשי של שחקנים וקהל. הפעם, בטדי, התמונה הייתה שונה: האבוקות והאמצעים הפירוטכניים הופעלו ביציעים בלבד, כחלק ממסגרת מאושרת ותחת פיקוח, מה שאפשר מופע צבעוני מבלי לגרום לעצירת המשחק או לפגיעה בטיחותית.

בבית"ר ירושלים רואים בכך צעד משמעותי לעבר מודל חדש של שיתוף פעולה בין אוהדים לרשויות, כזה שמאפשר שמירה על האווירה הייחודית ביציעים לצד עמידה בכללי הבטיחות. גם במשטרה ציינו לאחרונה כי כאשר מתקיים תיאום מוקדם ועמידה בתנאים ברורים, ניתן לצמצם סיכונים בצורה משמעותית.

כעת ייבחן האם המודל שהוצג בטדי יהפוך לסטנדרט גם במגרשים נוספים ברחבי הארץ. מבחינת שר הספורט, לפחות לפי ההצהרה שפרסם, מדובר בתחילתו של שינוי תפיסתי, כזה שמבקש לאזן בין תרבות עידוד סוערת לבין שמירה קפדנית על בטיחות הציבור.