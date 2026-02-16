"המטרה לזכות בצ'מפיונס, לא לנקום בבנפיקה"

אלברו ארבלואה ערך מסיבת עיתונאים לקראת המשחק מחר (שלישי, 22:00) מול בנפיקה ליסבון בפלייאוף ליגת האלופות. המאמן לא אישר את מקומו של קיליאן אמבפה בהרכב הפותח והבהיר שבעוד שמטרתו היחידה היא לנצח, בנפיקה, ובעיקר מוריניו, לא יעשו להם חיים קלים.

"אנחנו יודעים אילו ציפיות גבוהות מונחות עלינו. המטרה היא לנצח. הפילוסופיה שלנו היא לשחק כדורגל מצוין. צריך לדעת מה לעשות בכל דקה. אנחנו תמיד חושבים על ניצחון. היעד הוא לזכות בליגת האלופות, אבל אין כאן נקמה מול בנפיקה", ציין המאמן.

המאמן נשאל אם יזמין את מוריניו לשבת על הספה האפורה המפורסמת במתחם של ריאל, שם מתקיימות שיחות אישיות עם שחקנים: "אם אזמין אותו, זה יהיה לארוחת צהריים. יש לנו מערכת יחסים מצוינת. אני תמיד מאחל לו את הטוב ביותר. המטרה שלי היא להדיח את בנפיקה ואז שבנפיקה תזכה בכל התארים. בנפיקה השתפרה מבחינת ביצועים אישיים, אבל הרוח שלה תהיה דומה למה שהייתה לפני שלושה שבועות, כי המנהיג שלה מראה להם את הדרך. זו תהיה קבוצה מאוד תחרותית ואינטנסיבית".

אלברו ארבלואה וז'וזה מוריניו (IMAGO)

"בנפיקה לא הפתיעה אותי בכלל, כי אני יודע איך נראות כל הקבוצות של ז'וזה. זה היה אותו דבר גם אם הוא היה משחק עם קבוצת הנוער. זה משחק חדש, לא דומה לזה שלפני שלושה שבועות. הוא נותח וזהו", הוסיף המאמן בהתייחס להפסד בליסבון.

המאמן לא מייחס את השיפור של ריאל מדריד למעבר האחרון למערך עם ארבעה קשרים: "היינו יציבים גם קודם. זו המטרה של כל מאמן. צריך לעבוד קשה כדי לעשות דברים נכון. אנחנו עושים דברים טוב באופן כללי, כי זו עבודה קבוצתית של עשרה שחקנים. הם קיבלו אותי בחום, ואנחנו עובדים מצוין בכל יום עם מטרה משותפת: לנצח. אני לא יכול לבקש מהם יותר ממה שהראו עד עכשיו".

קמאבינגה: “עברתי ליד הספה האפורה הרבה פעמים”

אדוארדו קמאבינגה ענה על כל השאלות בחדר העיתונאים בצורה ברורה וכנה. השאלה הראשונה הופנתה אליו אם הוא חושב שריאל מדריד צריכה פליימייקר, והקשר נראה נינוח, רגוע ונלהב לדבר: "מה אתה חושב? אני רוצה לדעת מה אתה חושב. תגיד לי מה אתה חושב ואני אענה". "כן?" שאל העיתונאי. "אני לא חושב כך. יש לנו שחקן מהסוג הזה. אבל בכל זאת אדבר עם הנשיא, אם אתה חושב שזה הכרחי", הוסיף בחיוך.

קמאבינגה (IMAGO)

הקשר מודה שהם צריכים לתת הרבה יותר מאשר בהפסד האחרון בליסבון, אך רואה את ריאל מדריד כמשופרת כעת. "זה נכון, כמו שאתה אומר, שסבלנו מאוד. זה נכון. אנחנו מגיעים לשם עם תחושת נקמה. אנחנו חייבים לשנות דברים מאותו משחק. אנחנו צריכים לעשות דברים נכון. אסור לנו לשנות את השגרה שלנו, אנחנו צריכים לתקוף ולהגן יחד".

השיחות שלו עם צ'אבי אלונסו וארבלואה על הספה האפורה

שחקן ריאל מדריד לא הסתיר את העובדה שישב על הספה האפורה, שם הוא משוחח עם המאמן, יותר מפעם אחת, גם עם צ'אבי אלונסו וגם עם ארבלואה. "ישבתי על הספה האפורה הזאת הרבה פעמים. עם צ'אבי ועם ארבלואה. זה כמו כשאתה הולך לדבר עם הבוס שלך".

השאלה שהצרפתי נשאל יותר מפעם אחת היא היכן הוא מרגיש הכי בנוח. והוא מבהיר שהוא רואה את עצמו כפליימייקר בריאל מדריד, למרות שהוא יודע שהוא צריך לעשות יותר כדי להרוויח את האחריות הזו ומדבר על מה עליו לשפר: "עוד לא ראיתם את קמאבינגה הטוב ביותר. אני יכול לתת יותר ולעשות טוב יותר. פליימייקר? אני חושב שאני יכול לעשות את זה. חסרה לי יציבות. אני אוהב לשחק כקשר אחורי. אני יודע שאני עושה טעויות וזה משהו שאני צריך לשפר".