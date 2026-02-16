יום שני, 16.02.2026 שעה 22:26
ליגה ספרדית 25-26
6019-5324ריאל מדריד1
5823-6323ברצלונה2
4526-4423ויאריאל3
4521-3824אתלטיקו מדריד4
4129-3924בטיס5
3533-2924אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3135-3424ריאל סוסיאדד8
3134-2724אתלטיק בילבאו9
3028-2824אוססונה10
2928-2024חטאפה11
2639-3124סביליה12
2630-2124אלאבס13
2637-2524ולנסיה14
2637-2223ג'ירונה15
2535-3124אלצ'ה16
2530-2123ראיו וייקאנו17
2439-2924מיורקה18
1840-2623לבאנטה19
1636-1323אוביידו20

ראפיניה חוזר להרכב ברצלונה מול ג'ירונה

הדרבי הקטלוני ייצא לדרך ב-22:00 (שידור חי בערוץ ONE) וה-11 של הקטלונים פורסמו: הברזילאי במקום קסאדו, ג'רארד מרטין יעלה במקום אלכס באלדה

|
ראפיניה (IMAGO)
ראפיניה (IMAGO)

ברצלונה תקווה להתאושש לאחר התבוסה מול אתלטיקו מדריד בגביע המלך כשהיא תפגוש הערב (שני) ב-22:00 את ג’ירונה לדרבי קטלוני. לקראת המשחק, ההרכב של הקבוצה פורסם.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה, אריק גארסיה, פאו קוברסי, ג’רארד מרטין, פרנקי דה יונג, דני אולמו, פרמין לופס, לאמין ימאל, ראפיניה ופראן טורס.

האנזי פליק בחר לבצע שני שינויים מה-11 שעלו מול אתלטיקו: ראפיניה חוזר לסגל היישר אל ההרכב במקום מארק קאסאדו, כשג’רארד מרטין יחליף את אלכס באלדה בעמדת המגן השמאלי.

בליגה ברצלונה יותר יציבה, כשהיא ניצחה 12 מ-13 המשחקים האחרונים. המפגש הקודם בין הקבוצות בסיבוב הראשון הוכרע בתום דרמה גדולה, כשרונלד אראוחו כבש שער ניצחון בדקה ה-90+3 בדרך ל-1:2 בסיום.

הוספת תגובה




