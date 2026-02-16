יום שני, 16.02.2026 שעה 20:25
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

הקלה בפ״ת: דגני לא סובל מקרע בתאומים

הבלם ייעדר בין שבוע לעשרה ימים ואמור להחמיץ את חיפה, נידם סובל מנקע וינסה להתאמן. המלאבסים מבינים: ״חייבים לפחות ארבע נקודות במשחקים שנותרו״

|
אוראל דגני (שחר גרוס)
אוראל דגני (שחר גרוס)

צפירת הרגעה בהפועל פתח תקווה לאחר שבדיקת האולטרסאונד שערך הבלם אוראל דגני התקבלה היום ושללה קרע בשריר התאומים. דגני, שהוחלף בשלב מוקדם מול הפועל חיפה, סובל ממתיחה קלה ומשמעות הדבר היא שהוא ייעדר בין שבוע לעשרה ימים מהמגרשים.

על פי ההערכה הרפואית, הוא אמור להחמיץ את המשחק מול מכבי חיפה ביום שבת בסמי עופר כשאלכס מוסונדה יפתח במקומו. גם הקשר נדב נידם נבדק זכר לכניסה בקרסול שספג באימון ביום חמישי, כאשר מדובר בנקע בלבד והוא ינסה לחזור לאימונים מלאים ולהיכלל בסגל מול הירוקים.

״עשינו לעצמנו צרות עם ההפסד להפועל חיפה. לכולם ברור שכדי לשמור על סיכוי להיות בפלייאוף העליון נצטרך להביא לפחות ארבע נקודות משלושת המשחקים שנותרו״, אמרו בהפועל פ״ת.

