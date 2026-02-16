הקלה בפ״ת: דגני לא סובל מקרע בתאומים

צפירת הרגעה בהפועל פתח תקווה לאחר שבדיקת האולטרסאונד שערך הבלם אוראל דגני התקבלה היום ושללה קרע בשריר התאומים. דגני, שהוחלף בשלב מוקדם מול הפועל חיפה, סובל ממתיחה קלה ומשמעות הדבר היא שהוא ייעדר בין שבוע לעשרה ימים מהמגרשים.

על פי ההערכה הרפואית, הוא אמור להחמיץ את המשחק מול מכבי חיפה ביום שבת בסמי עופר כשאלכס מוסונדה יפתח במקומו. גם הקשר נדב נידם נבדק זכר לכניסה בקרסול שספג באימון ביום חמישי, כאשר מדובר בנקע בלבד והוא ינסה לחזור לאימונים מלאים ולהיכלל בסגל מול הירוקים.

״עשינו לעצמנו צרות עם ההפסד להפועל חיפה. לכולם ברור שכדי לשמור על סיכוי להיות בפלייאוף העליון נצטרך להביא לפחות ארבע נקודות משלושת המשחקים שנותרו״, אמרו בהפועל פ״ת.