מוטלי, שגב, גינת וג'ונס: עדכון פצועים של הפועל

הפועל תל אביב עשתה צעד ראשון, וקטן מאוד, אבל ראשון, לקראת יציאה מהמשבר הגדול בו היא נמצאת, כשהיא רשמה ניצחון חד וחלק על רעננה בליגת ווינר סל. הפנים לקראת המשחק הבא ביום רביעי נגד מכבי עירוני רמת גן, שגם הוא, כמו המפגש נגד רעננה, ישוחק באולם בנתניה.

בינתיים, האדומים פרסמו עדכון על מצב הפצועים של הקבוצה, ורשמו את הדברים הבאים: “איתי שגב סובל מפגיעה בצלעות מאימון הקבוצה ביום חמישי ולא שיחק בגלל זה נגד רעננה. כריס ג’ונס סובל משפעת קלה בימים האחרונים, כשבנוסף אליהם ג’ונתן מוטלי סובל מחבלה בכף היד”.

על פי האדומים, כל השלושה בספק למפגש ביום רביעי נגד רמת גן (19:00). עוד רשמו בהודעה שהכוכב הישראלי תומר גינת ממשיך בטיפולים ובתהליך השיקום בעקבות הפציעה בברך. “נמשיך לעדכן בהתאם להתפתחויות”, חתמו בהפועל תל אביב את ההודעה.