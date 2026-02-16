יום שני, 16.02.2026 שעה 20:27
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

מוטלי, שגב, גינת וג'ונס: עדכון פצועים של הפועל

האדומים פרסמו על מצב הסגל: "שגב סובל מפגיעה בצלעות, מוטלי מחבלה בכף היד, ג'ונס משפעת, השלושה בספק לר"ג". על גינת: "ממשיך בטיפולים ובשיקום"

|
שחקני הפועל תל אביב באימון (שחר גרוס)
שחקני הפועל תל אביב באימון (שחר גרוס)

הפועל תל אביב עשתה צעד ראשון, וקטן מאוד, אבל ראשון, לקראת יציאה מהמשבר הגדול בו היא נמצאת, כשהיא רשמה ניצחון חד וחלק על רעננה בליגת ווינר סל. הפנים לקראת המשחק הבא ביום רביעי נגד מכבי עירוני רמת גן, שגם הוא, כמו המפגש נגד רעננה, ישוחק באולם בנתניה.

בינתיים, האדומים פרסמו עדכון על מצב הפצועים של הקבוצה, ורשמו את הדברים הבאים: “איתי שגב סובל מפגיעה בצלעות מאימון הקבוצה ביום חמישי ולא שיחק בגלל זה נגד רעננה. כריס ג’ונס סובל משפעת קלה בימים האחרונים, כשבנוסף אליהם ג’ונתן מוטלי סובל מחבלה בכף היד”.

על פי האדומים, כל השלושה בספק למפגש ביום רביעי נגד רמת גן (19:00). עוד רשמו בהודעה שהכוכב הישראלי תומר גינת ממשיך בטיפולים ובתהליך השיקום בעקבות הפציעה בברך. “נמשיך לעדכן בהתאם להתפתחויות”, חתמו בהפועל תל אביב את ההודעה.

