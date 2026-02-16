יום שני, 16.02.2026 שעה 18:25
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5718-5026ארסנל1
5324-5426מנצ'סטר סיטי2
5027-3726אסטון וילה3
4537-4726מנצ'סטר יונייטד4
4430-4726צ'לסי5
4235-4126ליברפול6
4035-4026ברנטפורד7
3730-2926אברטון8
3745-4326בורנמות'9
3637-3726ניוקאסל10
3630-2726סנדרלנד11
3440-3526פולהאם12
3232-2826קריסטל פאלאס13
3134-3426ברייטון14
3045-3626לידס15
2937-3626טוטנהאם16
2738-2526נוטינגהאם פורסט17
2449-3226ווסטהאם18
1851-2826ברנלי19
948-1626וולבס20

דיווח: מנצ'סטר יונייטד מעוניינת בשחקן ליברפול

יעבור מאדום לאדום? לפי ה'מירור' הבריטי, השדים האדומים רוצים להחתים את אלכסיס מק אליסטר, אלוף העולם וזוכה הפרמייר ליג, כבר בחלון הקיץ הקרוב

|
אלכסיס מק אליסטר חוגג (רויטרס)
אלכסיס מק אליסטר חוגג (רויטרס)

לפי דיווח ב’מירור’ הבריטי, מנצ'סטר יונייטד שוקלת להחתים את קשר ליברפול, אלכסיס מק אליסטר. השדים האדומים נמצאים בתהליך של גיבוש יעדי רכש לעונה הבאה ומסתמן שהארגנטינאי, שזכה באליפות העולם ב-2022, יהיה אחד מהרצונות המרכזיים של המועדון.

בתקופה האחרונה גוברות הספקולציות שהשחקן שהגיע מברייטון עשוי לעזוב את ליברפול הקיץ. הקשר בן ה-27 נמצא תחת חוזה עד 2028, אך עבר עונה קשה עד כה. הארגנטינאי מתקשה לחזור לכושר המצוין משנה שעברה, כאשר בקיץ הקרוב מתחיל המונדיאל, שם מק אליסטר פרץ לראשונה.

יונייטד הביעה עניין בקשרים נוספים מהפרמייר ליג: אדם וורטון מקריסטל פאלאס, קרלוס באלבה מברייטון ואליוט אנדרסון מנוטינגהאם פורסט. לעומת זאת, אפשרות לגנוב מליברפול את אחד מעמודי התווך של במרכז המגרש עשויה להיות ההחתמה העיקרית של השדים האדומים.

ההיסטוריה בין שתי הקבוצות מדברת בעד עצמה, בגזרת ההעברות ישנם מספר מקרים של שחקנים ששיחקו בשני המועדונים במהלך הקריירה שלהם, כולל מייקל אואן ופול אינס. אך מאז העברתו של פיל צ'יזנל מיונייטד לליברפול ב-1964, אף שחקן לא הועבר ישירות בין שני המועדונים.

מה שנותר לראות הוא האם מק אליסטר יהיה מוכן לעזוב את ליברפול, אך גם אם כן, הקשר הביע רצון לשחק בספרד בשלב כלשהו בקריירה שלו. מהצד של יונייטד, היא יודעת שלא יהיה לה סיכוי להחתים מישהו ברמה של הארגנטינאי אלא אם כן הקבוצה תבטיח את העפלתה לליגת האלופות העונה. יחד עם זאת, מה שיכול לתרום ליונייטד לגנוב את השחקן הוא אי הגעה של האלופה למפעל הגדול של אירופה, דבר אשר נראה אפשרי למדי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */