לפי דיווח ב’מירור’ הבריטי, מנצ'סטר יונייטד שוקלת להחתים את קשר ליברפול, אלכסיס מק אליסטר. השדים האדומים נמצאים בתהליך של גיבוש יעדי רכש לעונה הבאה ומסתמן שהארגנטינאי, שזכה באליפות העולם ב-2022, יהיה אחד מהרצונות המרכזיים של המועדון.

בתקופה האחרונה גוברות הספקולציות שהשחקן שהגיע מברייטון עשוי לעזוב את ליברפול הקיץ. הקשר בן ה-27 נמצא תחת חוזה עד 2028, אך עבר עונה קשה עד כה. הארגנטינאי מתקשה לחזור לכושר המצוין משנה שעברה, כאשר בקיץ הקרוב מתחיל המונדיאל, שם מק אליסטר פרץ לראשונה.

יונייטד הביעה עניין בקשרים נוספים מהפרמייר ליג: אדם וורטון מקריסטל פאלאס, קרלוס באלבה מברייטון ואליוט אנדרסון מנוטינגהאם פורסט. לעומת זאת, אפשרות לגנוב מליברפול את אחד מעמודי התווך של במרכז המגרש עשויה להיות ההחתמה העיקרית של השדים האדומים.

ההיסטוריה בין שתי הקבוצות מדברת בעד עצמה, בגזרת ההעברות ישנם מספר מקרים של שחקנים ששיחקו בשני המועדונים במהלך הקריירה שלהם, כולל מייקל אואן ופול אינס. אך מאז העברתו של פיל צ'יזנל מיונייטד לליברפול ב-1964, אף שחקן לא הועבר ישירות בין שני המועדונים.

מה שנותר לראות הוא האם מק אליסטר יהיה מוכן לעזוב את ליברפול, אך גם אם כן, הקשר הביע רצון לשחק בספרד בשלב כלשהו בקריירה שלו. מהצד של יונייטד, היא יודעת שלא יהיה לה סיכוי להחתים מישהו ברמה של הארגנטינאי אלא אם כן הקבוצה תבטיח את העפלתה לליגת האלופות העונה. יחד עם זאת, מה שיכול לתרום ליונייטד לגנוב את השחקן הוא אי הגעה של האלופה למפעל הגדול של אירופה, דבר אשר נראה אפשרי למדי.