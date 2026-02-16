יום שני, 16.02.2026 שעה 18:27
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
5024-5523מכבי פ"ת1
3626-3523הפועל ר"ג2
3627-3422מכבי הרצליה3
3426-3223הפועל ראשל"צ4
3328-3223מ.ס קריית ים5
3337-3723הפועל כפר שלם6
3227-2722הפועל כפ"ס7
2929-3023מ.ס כפר קאסם8
2928-2322בני יהודה9
2930-2323הפועל רעננה10
2628-2422הפועל עכו11
2636-2723עירוני מודיעין12
2537-2522הפועל עפולה13
2335-2823הפועל נוף הגליל14
2229-2423הפועל חדרה15
2240-3122מכבי יפו16

חי אבייב מצטרף לצוות המקצועי בהפועל עכו

מאמן רמה"ש לשעבר יחבור לטוויזר, במקביל במועדון מחפשים מאמן קבוע. זיו ואיווניר קיבלו פנייה אך דרשו חוזה לעונה וחצי ומועמדותם ירדה כרגע מהפרק

|
חי אבייב (יונתן גינזבורג)
חי אבייב (יונתן גינזבורג)

בהפועל עכו החלו בשבוע האחרון בחיפוש מאמן לקבוצה, כאשר מי שמילא את התפקיד בתקופה האחרונה הוא איש המערכת איציק טוויזר, שיעמוד על הקווים עד שימצא פיתרון קבוע.

אלא שבינתיים, ל-ONE נודע שבמועדון מינו איש צוות חדש: חי אבייב. האחרון, ששימש כמאמן ראשי בעירוני רמת השרון והעפיל עמה לגמר גביע הטוטו לפני מספר עונות, שימש בתפקידו האחרון כמאמן שמשון ת"א מליגה א' וחתם כעת עד תום העונה, כשכבר הוא יסייע לטוויזר.

בימים האחרונים, בעכו שוחחו עם מספר מאמנים ובראשם אלון זיו ומוטי איווניר, כאשר השניים דרשו חוזה לעונה וחצי לפחות, דבר אשר שללו על הסף בעכו לאחר פתיחת העונה הלא מוצלחת עם ירון הוכנבוים.

כאמור, אבייב מצטרף לצוות ולאחר המשחק בעכו ימשיכו בחיפוש אחר מאמן קבוע לקבוצה שינהיג אותה. כזכור עכו נמצאת באזור המסוכן וקרובה לקו האדום, אך לא איבדה סיכוי לפלייאוף העליון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */