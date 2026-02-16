לפני הטורנירים: יום פעילות מיוחד לנבחרות הנשים

יום פעילות מיוחד של נבחרות ישראל בכדורגל נשים התקיים היום בשפיים, כאשר כלל הנבחרות השתלטו על המתחם לקראת היציאות הקרובות לטורנירים ולמשחקי מוקדמות ברחבי אירופה והעולם.

הנבחרת הבוגרת מתכוננת ליציאה להונגריה, שם תקיים משחק כפול מול בלגיה במסגרת מוקדמות המונדיאל. במקביל, הנבחרת עד גיל 19 תטוס למלטה למשחקי מוקדמות אליפות אירופה מול קזחסטן, מלטה ובולגריה. גם הנבחרת עד גיל 17 תצא לאלבניה ותפגוש את אנדורה ואת המארחת במסגרת מוקדמות אליפות אירופה.

הנבחרת עד גיל 16 תטוס לקזחסטן לטורניר מול לטביה, קזחסטן ואסטוניה, בעוד שהנבחרת עד גיל 15 תצא לפיג'י לטורניר איכות של אופ״א בהשתתפות 8 נבחרות.

יום הפעילות המיוחד של נברות ישראל לנשים בשפיים (דוברות ההתאחדות)

מרכזי מצוינות וליגות חדשות ברחבי הארץ

במקביל לפעילות הנבחרות, נפתח היום מרכז פיתוח ומצוינות בשפיים, אליו הגיעו כ-150 ילדות. בחודש הבא צפוי להיפתח מרכז מצוינות נוסף בחוף אשקלון, כאשר מרכז שלישי כבר נפתח בדימונה ורביעי אמור להיפתח בעמק יזרעאל.

השחקניות ביום הפעילות בשפיים (דוברות ההתאחדות)

בנוסף, נפתחה ליגה לבתי ספר בהשתתפות 42 קבוצות מכל רחבי הארץ ובהן למעלה מ-600 ילדות. במקביל יצאה לדרך גם ליגת כפרי הנוער עם 10 קבוצות וכ-150 ילדות.

נבחרות הנשים מקבלות תדרוך ביום הפעילות בשפיים (דוברות ההתאחדות)

עוד במסגרת ההתרחבות הוקם פרויקט שוערות ארצי הכולל כ-30 שוערות מכל רחבי הארץ. כדורגל הנשים בישראל ממשיך בתנופה משמעותית, עם פעילות רחבה בכל שכבות הגיל ופיתוח תשתיות ברחבי המדינה.