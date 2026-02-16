יום שני, 16.02.2026 שעה 18:27
רחוק מהטופ: תוצאות הישראלים במקצי היום

היום העשירי באולימפיאדת החורף במילאנו-קורטינה: המשחקים נמשכו עם הופעת הישראלים הראשונה במזחלות, שרשמו יכולת די מאכזבת בתחרות הזוגות בבובסליי

ברני סולוש (רויטרס)
ברני סולוש (רויטרס)

היום העשירי באולימפיאדת החורף במילאנו-קורטינה נמשך עם הופעת הישראלים הראשונה במזחלות, שרשמו היום (שני) יכולת די מאכזבת בתחרות הזוגות בבובסליי.

אדם אדלמן ומנחם חן סיימו את שני המקצים הראשונים במקום ה-26 והאחרון, עם זמן כולל של 1:54.60 דקות, כך שספק אם הם יצליחו להעפיל לשלב הבא בו יתחרו 20 הזוגות המובילים מהמוקדמות.

גולש הסקי האלפיני, ברני סולוש, התחרה בסלאלום. במקצה הראשון הוא סיים בזמן של 1:03.32 דקות ובמקום ה-26 מתוך 96, במקצה השני הגיע אחרי 1:02.36 דקות ובמקום ה-27 מתוך 44. לפיכך, הישראלי סיים בזמן כולל של 2:05.68 דקות ובמקום ה-26 הכללי, הרחק מהפודיום.

/* LAST / NEXT ROUNDs */