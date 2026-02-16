סהיטי ונוי בהרכב במכבי ת"א, אנטווי ולוי בבית"ר

בליגה שלנו יש מספר משחקי ענק, כשהערב (שני, 20:30) אנחנו ללא ספק מקבלים את אחד הגדולים שבהם, בטח בסיטואציה הנוכחית. בית”ר ירושלים, שנמצאת בעיצומו של משבר, רוצה לצאת ממנו כשהיא תארח את מכבי תל אביב, שתפסה תנופה ותנסה להראות שהיא חזק במרוץ האליפות.

הרכב בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, נאנא אנטווי, לוקה גדראני, בריאן קרבאלי, גיל כהן, בוריס אינו, ירין לוי, עדי יונה, טימוטי מוזי, ירדן שועה וחסונד גונסאלס.

הרכב מכבי ת”א: אופק מליקה, טייריס אסאנטה, הייטור, רז שלמה, רוי רביבו, איתמר נוי,עידו שחר, דור פרץ, אושר דוידה, אמיר סהיטי וסייד אבו פרחי.

יצחקי: "מחכה לנו משחק קשה מאוד"

בית”ר בתקופה מורכבת, מכבי ת”א במומנטום

הקבוצה מהבירה בעיצומה של תקופה מורכבת, כשהיא לא מנצחת בארבעת המשחקים האחרונים, כשהשיא הגיעה בהדחה לבני יהודה בגביע ובהפסד במשחק העונה מול הפועל באר שבע, הירושלמים מבינים שהם חייבים לקום על הרגליים ומהר, אחרת חלום אליפות, גם אם הוא לא מוצהר, עלול לברוח להם.

בצד השני, הצהובים במומנטום הפוך. אחרי פיטוריו של ז’רקו לאזטיץ’, ומאז הגעת רוני דיילה לאלופת המדינה, אנרגיות חדשות נחתו בקריית שלום, שם מרגישים כי אפשר לחזור למרוץ האליפות ואולי אפילו עוד לצאת מהעונה הזאת עם דאבל. הדרך לשם מתחילה ואולי גם גמרת, היום בטדי.

כשמדברים על ההתמודדות הערב, פשוט אי אפשר להתעלם מהפיל הענק בחדר. שתי הקבוצות נפגשו מוקדם יותר העונה בבלומפילד, אז בית”ר ירושלים פירקה את מכבי ת”א עם 2:6 מהדהד, שבעצם החל את כדור השלג שהוביל למהפך בקריית שלום.