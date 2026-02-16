יום שני, 16.02.2026 שעה 19:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

סהיטי ונוי בהרכב במכבי ת"א, אנטווי ולוי בבית"ר

פורסמו ה-11 המלאים לקרב הענק בטדי ב-20:30: גונסאלס, יונה, כהן ושועה יפתחו אצל יצחקי, דיילה יעלה עם הייטור, שלמה, דוידה, שחר ופרץ. השאר בפנים

|
ירדן שועה ודור פרץ (חגי מיכאלי ורדאד ג'בארה)
ירדן שועה ודור פרץ (חגי מיכאלי ורדאד ג'בארה)

בליגה שלנו יש מספר משחקי ענק, כשהערב (שני, 20:30) אנחנו ללא ספק מקבלים את אחד הגדולים שבהם, בטח בסיטואציה הנוכחית. בית”ר ירושלים, שנמצאת בעיצומו של משבר, רוצה לצאת ממנו כשהיא תארח את מכבי תל אביב, שתפסה תנופה ותנסה להראות שהיא חזק במרוץ האליפות.

הרכב בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, נאנא אנטווי, לוקה גדראני, בריאן קרבאלי, גיל כהן, בוריס אינו, ירין לוי, עדי יונה, טימוטי מוזי, ירדן שועה וחסונד גונסאלס.

הרכב מכבי ת”א: אופק מליקה, טייריס אסאנטה, הייטור, רז שלמה, רוי רביבו, איתמר נוי,עידו שחר, דור פרץ, אושר דוידה, אמיר סהיטי וסייד אבו פרחי.

יצחקי: "מחכה לנו משחק קשה מאוד"

בית”ר בתקופה מורכבת, מכבי ת”א במומנטום

הקבוצה מהבירה בעיצומה של תקופה מורכבת, כשהיא לא מנצחת בארבעת המשחקים האחרונים, כשהשיא הגיעה בהדחה לבני יהודה בגביע ובהפסד במשחק העונה מול הפועל באר שבע, הירושלמים מבינים שהם חייבים לקום על הרגליים ומהר, אחרת חלום אליפות, גם אם הוא לא מוצהר, עלול לברוח להם.

בצד השני, הצהובים במומנטום הפוך. אחרי פיטוריו של ז’רקו לאזטיץ’, ומאז הגעת רוני דיילה לאלופת המדינה, אנרגיות חדשות נחתו בקריית שלום, שם מרגישים כי אפשר לחזור למרוץ האליפות ואולי אפילו עוד לצאת מהעונה הזאת עם דאבל. הדרך לשם מתחילה ואולי גם גמרת, היום בטדי.

כשמדברים על ההתמודדות הערב, פשוט אי אפשר להתעלם מהפיל הענק בחדר. שתי הקבוצות נפגשו מוקדם יותר העונה בבלומפילד, אז בית”ר ירושלים פירקה את מכבי ת”א עם 2:6 מהדהד, שבעצם החל את כדור השלג שהוביל למהפך בקריית שלום.

