לאחר שבנפיקה ליסבון היממה את ריאל מדריד עם 2:4 במחזור האחרון בשלב הליגה של ליגת האלופות, השתיים יפגשו מחר (שלישי) ב-22:00 שוב, הפעם בפלייאוף, למשחק ראשון מבין שניים על העליה לשלב הבא.

הבלאנקוס נותרו מאוכזבים מאותו המשחק שהוביל לכך שהם פספסו את ההעפלה הישירה לשמינית הגמר, בעוד שמנגד הפורטוגלים בהובלת ז’וזה מוריניו יצאו עם הישג גדול שהציל אותם מהדחה.

מוריניו התייחס למפגש עם “מלכי ליגת האלופות”

לקראת המשחק הראשון בין הצדדים שיתקיים בפורטוגל, מוריניו דיבר על מה שהיה ועל הציפיות שלו: “המשחק הקודם? אנחנו יודעים מה עשינו למלכים של ליגת האלופות. הם פצועים, ומלך פצוע הוא מסוכן”.

המאמן הוסיף: “בסיום המשחק שחקן של ריאל מדריד הציע לי את החולצה שלו, הראיתי לצוות שלי את הסמל על החולצה שמראה על 15 זכיות בליגת האלופות. הם המלכים, זו לא רק היסטוריה: אנחנו נשחק מול הפייבוריטית לזכייה בתחרות”.

המשחק הראשון בין השתיים ייערך כאמור מחר באצטדיון האור של בנפיקה, כשהגומלין בשבוע הבא (25.2, יום רביעי) בברנבאו. ריאל מדריד יודעת שמבוכה נוספת מול הפורטוגלים לא באה בחשבון.