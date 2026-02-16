יום שני, 16.02.2026 שעה 17:17
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

אנחת רווחה בק"ש: אוגריסה סובל רק ממתיחה

החלוץ, שנפצע במהלך המשחק מול טבריה, עבר MRI וסובל ממתיחה בלבד באזור המשפעה. עשוי להיכלל בסגל כבר במשחק הליגה הקרוב מול הפועל ירושלים בשבת

|
אדריאן אוגריסה (חגי מיכאלי)
אדריאן אוגריסה (חגי מיכאלי)

אנחת רווחה בעירוני קריית שמונה לגבי אדריאן אוגריסה: מבדיקת MRI שעבר החלוץ ביממה האחרונה ופוענחה היום (שני), התגלה כי הקשר סובל ממתיחה בלבד באזור המפשעה.

משמעות הדבר היא שמשך ההיעדרות של החלוץ הפרואני יעמוד על בערך שבוע ימים, כאשר בצוות המקצועי שומרים על אופטימיות שהוא בכל זאת יוכל להיכלל בסגל במשחק הליגה החשוב ביום שבת מול הפועל ירושלים ולשבת על הספסל.

כזכור, אוגריסה, מלך השערים של הקבוצה העונה, הוחלף בשלב מוקדם במשחק מול עירוני טבריה בשבת, לאחר שהתלונן על כואבים ויצא מהמגרש כבר לאחר חצי שעה של כדורגל. 

הבעיה עבור המאמן שי ברדה מגיעה כי גם מור סימן טוב, שיכול לשמש כשחקן התקפה, הורחק. ברדה יצטרך לאלתר, כאשר אין לו אופציות רבות לאחר עזיבתו של מוחמד אבו רומי להפועל באר שבע. בתוך כך, שי בן דוד יחזור מצהובים ישירות להרכב הפותח במקומו של ליאל דרעי, כאשר מרבית ההרכב צפוי להיות זהה לזה שעלה מול טבריה.

