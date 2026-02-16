אנחת רווחה בק"ש: אוגריסה סובל רק ממתיחה

אנחת רווחה בעירוני קריית שמונה לגבי אדריאן אוגריסה: מבדיקת MRI שעבר החלוץ ביממה האחרונה ופוענחה היום (שני), התגלה כי הקשר סובל ממתיחה בלבד באזור המפשעה.

משמעות הדבר היא שמשך ההיעדרות של החלוץ הפרואני יעמוד על בערך שבוע ימים, כאשר בצוות המקצועי שומרים על אופטימיות שהוא בכל זאת יוכל להיכלל בסגל במשחק הליגה החשוב ביום שבת מול הפועל ירושלים ולשבת על הספסל.

כזכור, אוגריסה, מלך השערים של הקבוצה העונה, הוחלף בשלב מוקדם במשחק מול עירוני טבריה בשבת, לאחר שהתלונן על כואבים ויצא מהמגרש כבר לאחר חצי שעה של כדורגל.

הבעיה עבור המאמן שי ברדה מגיעה כי גם מור סימן טוב, שיכול לשמש כשחקן התקפה, הורחק. ברדה יצטרך לאלתר, כאשר אין לו אופציות רבות לאחר עזיבתו של מוחמד אבו רומי להפועל באר שבע. בתוך כך, שי בן דוד יחזור מצהובים ישירות להרכב הפותח במקומו של ליאל דרעי, כאשר מרבית ההרכב צפוי להיות זהה לזה שעלה מול טבריה.