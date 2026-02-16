יום שני, 16.02.2026 שעה 22:20
יום שני, 16/02/2026, 21:45אצטדיון יוניפול דומוסליגה איטלקית - מחזור 25
לצ'ה
דקה 34
0 0
שופט: ארמנו פליצ'יאני
קליארי
ליגה איטלקית 25-26
6121-6025אינטר1
5318-4024מילאן2
5025-3825נאפולי3
4716-3125רומא4
4623-4325יובנטוס5
4221-3425אטאלנטה6
4118-3824קומו7
3332-3425בולוניה8
3325-2625לאציו9
3235-2925ססואולו10
3238-2825אודינזה11
2931-1825פארמה12
2833-2824קליארי13
2744-2525טורינו14
2437-2925גנואה15
2433-2125קרמונזה16
2131-1524לצ'ה17
2139-2925פיורנטינה18
1542-2025פיזה19
1543-1925ורונה20
מערכת ONE | 16/02/2026 21:45
הרכבים וציונים
 
 
עומרי גאנדלמן עם הכדור (IMAGO)
עומרי גאנדלמן עם הכדור (IMAGO)

עומרי גאנדלמן, אחד מהליגיונרים הבולטים ביותר, יוצא בשעה זו עם קבוצתו לצ’ה למשחק חוץ נגד הקבוצה מהמקום ה-13 בטבלה, קליארי, במסגרת המחזור ה-25 של הליגה האיטלקית.

קבוצתו של גאנדלמן מגיעה למשחק במומנטום חיובי, זאת לאחר ניצחון 1:2 על אודינזה, שקטע רצף של שמונה משחקים בו האורחת לא ניצחה. באותה התמודדות, הישראלי כבש את שערו הראשון בליגה האיטלקית ויקווה להמשיך בכושר הטוב שבו הוא נמצא.

מהצד השני, קליארי נמצאת אמנם יחסית במרכז הטבלה, אך במרחק של שבע נקודות בלבד מהקו האדום. המארחת יודעת ששלוש נקודות בבית מול קבוצת תחתית הן קריטיות על מנת להתחיל לחשוב אפילו על מאבקים על אירופה.

בסיבוב הקודם, קליארי יצאה עם ידה על העליונה לאחר ניצחון 1:2 בחוץ נגד לצ’ה במחזור הרביעי מצמד של אנדראה בלוטי. גאנדלמן יקווה הפעם לעשות את השינוי ולהעניק לקבוצתו ניצחון שני ברציפות לראשונה העונה.

מחצית ראשונה
  • '30
  • החמצה
  • עומרי גאנדלמן ממשיך להיות מעורב במשחק ההתקפה של קבוצתו. הוא נגח לעבר שדירה שהכין לו בחזרה אבל הבעיטה של הישראלי נבלמה על קו החמש על ידי שחקן הגנה של קליארי
  • '28
  • החמצה
  • ההזדמנות הכי טובה עד עתה הגיעה אחרי לחץ גבוה של לצ'ה וחטיפת כדור: גנדלמן השאיר את מסירת הרוחב לסוטיל שמקרוב בעט גבוה מידי
  • '20
  • אחר
  • 20 דקות בסרדיניה ללא אירועים מיוחדים, פאבולטי החמיץ לקליארי, שדירה מלצ'ה בעט את הבעיטה הראשונה לעבר השער רק בדקה ה-20. המשחק שקול ושתי הקבוצות זהירות מאוד
שחקני קליארי בצילום שלפני המשחק (IMAGO)
  • '12
  • החמצה
  • אחרי דקות שקולות מאוד המארחת זוכה להזדמנות הראשונה. פאבולטי עלה לכדור קרן ונגח מעל למשקוף.
שחקני לצ'ה (IMAGO)
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! השופט ארמנו פליצ'יאני הוציא את המשחק לדרך
