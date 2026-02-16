יום שני, 16.02.2026 שעה 16:25
כדורסל עולמי  >> יורוליג

אחרי שהתפרץ ברשת: מונאקו הענישה את ג'יימס

הכוכב נענש ע"י קבוצתו בעקבות התלונה שלו ברשתות החברתיות (“משחקים לי עם הכסף”), כשלא שיחק בניצחון על נאנטר: "ההתבטאויות לא התקבלו בצורה טובה"

|
מייק ג'יימס (IMAGO)
מייק ג'יימס (IMAGO)

מייק ג'יימס העמיק את המשבר בינו לבין קבוצתו, מונאקו, בעיתוי רגיש במיוחד עבור המועדון מהנסיכות. בעקבות זאת החליט מאמן הקבוצה, ואסיליס ספאנוליס, שלא לכלול את הכוכב במשחק מול נאנטר, אותו ניצחה הקבוצה 76:81, במשחק ששבר את שיא הנוכחות למשחק ליגה צרפתית, עם 17,487 צופים באולם פאריס לה דפאנס ארנה.

מאמן מונאקו בחר לעלות ללא השחקן, ונאלץ גם להסתדר ללא הפאוור פורוורד מקונדו, זאת על רקע הבעיות הכלכליות מהן סובל המועדון ואשר הובילו ל"איום" מצד השחקנים לפתוח בשביתה, אותו מקונדו מימש.

האווירה בקבוצה נותרה מתוחה מאוד, במיוחד לאחר דבריו של מייק ג'יימס, בהם מתח ביקורת חריפה על המועדון והצהיר כי אינו מוכן שיתייחסו אליו כאל טיפש. בנוסף טען כי המועדון חייב לו יותר ממיליון אירו על פי חוזהו.

מייק גמייק ג'יימס בפעולה (IMAGO)

"הם משחקים עם הכסף שלי"

"משחקים עם הכסף שלי, זה מלוכלך", אמר ג'יימס כשהביע את תסכולו מהמצב במועדון. "אני הרבה זמן באירופה, ואל תשקרו לי ותגידו שהכסף בדרך כשהוא לא".

שחקנים נוספים, כמו ניקולה מירוטיץ', שמזהה כי המצב הכלכלי אינו משתפר למרות ההבטחות הראשוניות, בוחנים אף הם אפשרויות לעזוב את הנסיכות. גם אוקובו נראה מוכן ללכת באותו כיוון.

למרות הטלטלה הניהולית, על הפרקט מונאקו ממשיכה לנצח. הקבוצה מוליכה את הליגה הצרפתית עם 18 ניצחונות מול 2 הפסדים בלבד, וביורוליג אמנם איבדה מיקומים, אך נותרה במאבק על מקום בפלייאוף עם מאזן 12:16.

