"נוטה לעזוב": ההתפתחות בעתידו של לבנדובסקי

רוברט לבנדובסקי נמצא באחת התקופות המורכבות ביותר בקריירה המפוארת שלו. מצד אחד, מדובר באגדה עם כמעט 800 שערים בקריירה, חלוץ ששבר שיאים בדורטמונד ובבאיירן מינכן והותיר חותם עמוק גם בברצלונה. מצד שני, בגיל 37.5, כשהוא כבר אינו אותו חלוץ דינמי של תחילת דרכו, הוא נאלץ להתמודד עם סיטואציה חדשה, גם מקצועית וגם אישית.

העונה שותף לבנדובסקי ב-32 משחקים שבהם היה זמין, אך ב-16 מהם פתח על הספסל. המשימה להושיב שחקן כזה מחוץ להרכב אינה פשוטה, ובוודאי לא עבור האנזי פליק, שיש לו עמו קשר מיוחד החורג הרבה מעבר לעובדה שהם חולקים סוכן משותף (פיני זהבי). השניים חוו הצלחות גדולות יחד במינכן וגם רגעים משמעותיים בברצלונה.

בין פליק לספסל: מערכת יחסים של כנות ואתגר

כבר בקיץ 2024 בחר פליק לקיים שיחות אישיות עם שני שחקנים שהכיר היטב, אילקאי גונדואן ולבנדובסקי. לגונדואן אמר שאינו רואה אותו משתלב בקבוצה שרוצה לשחק בקצב מסחרר, ושהוא מאחורי שחקנים כמו דני אולמו, פרמין לופס וגאבי. עם לבנדובסקי היה פליק ישיר, אך גם תומך: הוא דרש ממנו מחויבות ולחץ גבוה, כדי שישמש דוגמה לשאר, ובמקביל בנה עבורו כלים טקטיים שיקטינו את השחיקה שלו.

פליק ולבנדובסקי (IMAGO)

לבנדובסקי, שהגיע אחרי עונה מתוחה עם צ’אבי שלא ראה בו עוד החלוץ המרכזי של קבוצה גדולה, הפך את האתגר להזדמנות. הוא סיים עונה אדירה עם 42 שערים ב-52 משחקים. גם העונה, למרות מעמדו המשתנה, הוא המשיך לתרום. פליק מהלך על חבל דק: פראן טורס הוא החלוץ הפותח, אך לבנדובסקי עדיין שחקן שמסוגל להכריע משחקים. הוא פתח במשחק החזרה לקאמפ נואו וכבש את השער הראשון, היה בהרכב ב-5 מתוך 8 משחקי שלב הליגה בליגת האלופות, נשמר לגמר הסופר קאפ מול ריאל מדריד שבו כבש שער מרהיב, והתנהלותו הוגדרה למופת. פליק אף אמר בנובמבר, לפני משחק ליגת האלופות בברוז’, כי לא אימן שחקן מקצוען ממנו.

בברצלונה מדגישים כי הוא יותר מסקורר. הוא דמות אב בחדר ההלבשה ושחקן שאפשר לסמוך עליו. כשהגיע לקבוצה כמעט בגיל 33, מעטים האמינו שיוכל להחזיק 4 עונות בטופ. בפועל, הוא כבר עם 114 שערים ב-176 משחקים במדי בארסה, מתקרב לכניסה לעשירייה הראשונה של מלכי השערים בתולדות המועדון, והצדיק לחלוטין את 40 מיליון האירו ששולמו עליו.

העתיד מעבר ל-30 ביוני: אמריקה כן, סעודיה לא

למרות תרומתו, כל הסימנים מצביעים על כך שזהו הקיץ האחרון שלו במועדון. במועדון רומזים מזה חודשים שההחלטה התקבלה, והעיתוי לפרסום יהיה תלוי בשחקן. רק תפנית שלילית במשא ומתן על הארכת חוזהו של פראן טורס עשויה לשנות את התמונה, וגם זה לא בטוח.

טורס ולבנדובסקי (IMAGO)

משפחת לבנדובסקי כבר העבירה לסוכנו פיני זהבי את סדר העדיפויות לקראת סיום החוזה ב-30 ביוני. ההחלטה הסופית אמורה להתקבל באפריל. רוברט ואשתו אנה הסתגלו היטב לברצלונה והיו מאושרים ב-4 השנים האחרונות, אך מבינים שעתידו בקבוצה אינו מובטח והוא עדיין רוצה לחוות חוזה מקצועני אחרון.

על השולחן מונחות הצעות מהליגות הגדולות, אך הסינון כבר החל. ערב הסעודית, למרות ההצעות העצומות, אינה עומדת בראש סדר העדיפויות. בסביבתו מדגישים כי איכות החיים חשובה למשפחה, וסעודיה אינה נחשבת לאופציה אידאלית. גם חזרה לגרמניה נפסלה, הישארות בספרד תתאפשר רק אם תהיה בברצלונה, בפאריס סן ז’רמן לא רואים התאמה לפרופיל שמחפש לואיס אנריקה, ובאנגליה ספק אם למועדוני הצמרת יש מקום עבורו. איטליה הוזכרה כיעד אירופי אפשרי, כשמילאן, וגם אתלטיקו מדריד ופנרבחצ’ה עלו כאופציות בשיח.

במקביל, שיקגו פייר מה-MLS מפעילה מאמצים כבדים להחתימו. הפרשן ינוש מיכאליק טוען כי אם ברצלונה תציע חוזה חדש, לא יהיה כלל דיון, אך אם יעזוב, שיקגו היא אופציה ממשית. המאמן גרג ברהאלטר רואה בו לא רק שחקן אלא שגריר לפרויקט שאמור לשדרג מאוד את המועדון, במיוחד לקראת חנוכת אצטדיון חדש ב-2028. המועדון מחויב ב-100% להחתמתו ומבטיח גם תמיכה מלאה באנה בפיתוח הקריירה שלה. עם זאת, להצעה יש תוקף מוגבל: אם לא יחתום בקיץ הקרוב, יחפשו כוכב אחר.

יככב ב-MLS? לבנדובסקי (IMAGO)

בינתיים לבנדובסקי מבקש עוד זמן. הוא ממשיך למלא את דרישותיו של פליק, ליהנות מהחודשים האחרונים ולשמור על מעמדו כגורם מכריע על הדשא וכדמות מובילה מחוצה לו. בין אם יבחר באמריקה, באיטליה או בהפתעה אחרת, דבר אחד ברור, גם בגיל 37, עתידו של רוברט לבנדובסקי עדיין מסקרן את אירופה כולה.