ליגה ספרדית 25-26
6019-5324ריאל מדריד1
5823-6323ברצלונה2
4526-4423ויאריאל3
4521-3824אתלטיקו מדריד4
4129-3924בטיס5
3533-2924אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3135-3424ריאל סוסיאדד8
3134-2724אתלטיק בילבאו9
3028-2824אוססונה10
2928-2024חטאפה11
2639-3124סביליה12
2630-2124אלאבס13
2637-2524ולנסיה14
2637-2223ג'ירונה15
2535-3124אלצ'ה16
2530-2123ראיו וייקאנו17
2439-2924מיורקה18
1840-2623לבאנטה19
1636-1323אוביידו20

פאו קוברסי: היו קוראים לי מלצר של מקדונלדס

בלם ברצלונה בראיון ל'לאקיפ': "אחרי שנפצעתי נאלצתי לעטות קסדה וצחקו עליי, לבנדובסקי לא האמין לי שאני בן 17". וגם: ההערצה לפויול והקשר עם ימאל

פאו קוברסי (IMAGO)
פאו קוברסי (IMAGO)

פאו קוברסי אמנם רק בתחילת דרכו, אבל כבר עכשיו הוא מדבר כמו שחקן ותיק. הבלם הצעיר של ברצלונה העניק ראיון מקיף ל’לאקיפ’, שבו חשף סיפורים משעשעים, רגעים מרגשים, שורשים כפריים עמוקים וגם את הדרישות שהוא מציב לעצמו בדרך לצמרת.

אחד הרגעים הזכורים מבחינתו הגיע בעונה שעברה בליגת האלופות מול הכוכב האדום בלגרד. קוברסי ספג חתך בפניו ובמחצית הרופא בישר לו שהוא זקוק לתפרים. "הרופא אמר לי במחצית שאני צריך תפרים. קודם ביקשתי לצלם סלפי כדי לשלוח לאמא שלי ולהגיד לה שאני בסדר. זו גם הייתה מזכרת נחמדה", סיפר. כדי לשחק כמה ימים לאחר מכן מול ריאל סוסיאדד, נאלץ לעטות קסדת מגן. "זה גרם לי להיראות כמו עובד במקדונלדס. החברים לקבוצה קראו לי המלצר של מקדונלדס".

הדרך שלו לצמרת הייתה מהירה במיוחד. 4 ימים לפני יום הולדתו ה-17 ערך הופעת בכורה רשמית בקבוצה הראשונה של ברצלונה בגביע המלך מול אוניוניסטס דה סלמנקה בינואר 2024. זמן קצר לאחר מכן כבר פתח לראשונה בלה ליגה. "ביום שאחרי הופעת הבכורה שלי בהרכב מול בטיס, צ'אבי בירך אותי ואיחל לי מזל טוב מול כולם. רוברט לבנדובסקי ניגש אליי ואמר, 'אתה באמת בן 17?' לא האמנתי למראה עיניי. אולי עדיין נראיתי כמו ילד...", הוא נזכר.

לבנדובסקי וקוברסי (IMAGO)לבנדובסקי וקוברסי (IMAGO)

בין פויול לפיקה, ובין הכפר לקאמפ נואו

קוברסי לא מסתיר ממי למד. "תמיד הסתכלתי על קרלס פויול וג'רארד פיקה. ניסיתי ללמוד מפויול את האופי ואת הדרך שבה הוביל את הקבוצה. מפיקה למדתי על בניית משחק ומיקום. זה עזר לי מאוד להפוך לשחקן שאני היום. ואני מאוד אוהב את ואן דייק, מודל לחיקוי בזכות הרוגע, המנהיגות והדרך שבה הוא פותח משחקים".

לצד החיים במועדון ענק, הוא שומר בקנאות על הקשר לשורשים. "בבית של ההורים שלי יש כבשים, 2 כלבים, תרנגולות וברווזים. הכבשים רועות על הדשא ואנחנו אוכלים את הביצים הטריות שהתרנגולות מטילות. כשאני חוזר לשם אני מתנתק לגמרי", סיפר לעיתון הצרפתי.

הקשר שלו עם לאמין ימאל מלווה אותו כבר שנים, מהמחלקות הצעירות ועד הקבוצה הבוגרת. "לאמין ואני כמעט עם אותו מסלול מקצועי. הוא התקדם אפילו מהר יותר. מאוד קל לשחק איתו. אתה נותן לו את הכדור והוא מחליט את המשחק. מאז שהיה ילד היה לו את הכישרון הזה להכריע משחקים. פעם באימון, באחד על אחד, הוא עבר אותי, החלקתי ונפלתי. הוא צחק עליי כל השבוע. אבל מה שהוא לא מספר זה שהוא בעט... עליי", אמר בחיוך.

קוברסי ולאמין ימאל (IMAGO)קוברסי ולאמין ימאל (IMAGO)
דילגה עליה: ברצלונה מנצחת את מיורקה 0:3

למרות ההתקדמות המטאורית, קוברסי נשאר עם רגליים על הקרקע ועם מודעות לטעויות. "אני יכול לטעות, אני בן אדם, אבל אני חייב לצמצם את הטעויות למינימום". זו אולי השורה שמסכמת יותר מכל את הגישה של הבלם הצעיר, שכבר עכשיו משלב ביטחון, הומור ושאיפה בלתי פוסקת להשתפר.

