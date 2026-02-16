הזאר: היום אני מרגיש יותר נהג מונית מכדורגלן

כמעט 3 שנים חלפו מאז שאדן הזאר, לאחר תקופה פתאומית בריאל מדריד שהייתה רצופה בפציעות, החליט לסיים את הקריירה שלו. הפליימייקר הבלגי שנרכש על ידי הבלאנקוס בכ-120 מיליון אירו מצ’לסי ב-2019 ניצל את הזמן הזה כדי להרהר בחייו בראיון משעשע ל’גרדיאן’.

"החיים שלי די פשוטים. אני אבא ל-5 ילדים. כרגע אני מרגיש יותר נהג מונית מכדורגלן, אבל זה בסדר", אומר שחקן העבר של ליל וצ’לסי, שממשיך להתגורר במדריד: "קיבלתי את ההחלטה בגלל המשפחה שלי, הילדים, מזג האוויר והאוכל".

"החיים עוברים כל כך מהר, במיוחד בכדורגל. אתמול הייתי בן 19 והיום אני בן 35. צריך ליהנות מזה, לא רק בכדורגל אלא בכל דבר", משקף הזאר.

אדן הזאר (רויטרס)

הזיכרון עם מוריניו

להזאר יש גם אנקדוטה זכורה מתקופתו תחת ז’וזה מוריניו בצ’לסי: "נסעתי לליל כדי לראות משחק ואיבדתי את הדרכון בדרך חזרה. הגעתי באיחור והחמצתי אימון. במשחק הבא הוא הוציא אותי מהסגל ואמר שזו הייתה אשמתי".

עם זאת, הוא מדגיש רגע אחר, עם נבחרת בלגיה: "מונדיאל 2018 היה מדהים. הייתה לי הזדמנות לשחק עם אחי. להיות הקפטן של המדינה שלי היה נפלא. הרגשנו שבלגיה הייתה מדהימה באותן שנים. למרות שלא זכינו, היום אנשים אומרים שהיינו קבוצה טובה יותר מצרפת, וזה גורם לי לגאווה".