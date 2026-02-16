ניימאר חזר אחרי כחודשיים - וכמעט נפצע שוב

אחרי 70 ימים, ניימאר הרגיש שוב כמו כדורגלן. הברזילאי השתתף בניצחון 0:6 של סנטוס על ולו קלובה, וסיפק בישול לגבריאל מנינו, אף שההופעה שלו כמעט הסתיימה בטרגדיה אחרי תיקול קשה מצד רפאל ראמוס. למזלו, זה הסתכם בבהלה בלבד, והוא הצליח לסיים את המשחק כשהראש כבר מכוון להעפלה למונדיאל.

הכוכב הברזילאי עלה מהספסל במחצית השנייה כשהמשחק כבר הוכרע לטובת קבוצתו, לאחר יתרון 0:3 במחצית הראשונה. זו הייתה הזדמנות מצוינת להחזיר את הקצב ובעיקר לצבור דקות משחק לאחר הפציעה. 10 דקות לאחר שנכנס למגרש, רפאל ראמוס גלש עם פקקים קדימה והרים את ניימאר באוויר, מה שהשתיק את אצטדיון וילה בלמירו. הברזילאי הצליח לקום על רגליו, ולאחר שבחן את עצמו במשך כמה דקות, היה מסוגל להשלים את המשחק.

ניימאר החמיץ הזדמנות בדקה ה-27 של המחצית השנייה ובישל את השער הרביעי של גבריאל. עדיין היה חסר לו מעט קצב והוא התקשה להתאושש, כשחזר לשחק בקצב איטי יותר.

ניימאר (IMAGO)

המטרה: לשכנע את אנצ’לוטי

ב-16 במרץ קרלו אנצ’לוטי יפרסם את סגל נבחרת ברזיל למשחקים מול צרפת וקרואטיה, כהכנה למונדיאל בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. ניימאר נחוש להיכלל בסגל הזה, שכן מדובר בזימון הלפני אחרון לפני קביעת הרשימה הסופית, ובנוסף זו הזדמנות מצוינת לשכנע את המאמן האיטלקי שאפשר לסמוך עליו לקראת גביע העולם.

עתידו של ניימאר אינו ודאי

ניימאר לא נכלל באף אחד מהסגלים הקודמים של אנצ’לוטי. בין אם בשל פציעה ובין אם בשל חוסר בכושר משחק, הוא לא לבש את מדי נבחרת ברזיל מאז אותו לילה גורלי מול אורוגוואי באוקטובר 2023. אז הוא סבל מקרע ברצועה הצולבת הקדמית ובמניסקוס בברכו השמאלית, פציעה שהחלה את סיוט הפציעות של ניימאר.

מספר 10 עלה למגרש בהתלהבות גדולה. הוא הציג רגעים של הברקה, אף שספג כמה תיקולים קשים. "אני חושב שכולם צריכים את ניימאר. סנטוס, הנבחרת, אנצ’לוטי יהיה שמח אם הוא ישחק טוב. דבר מוביל לדבר. הוא שחקן ברמה עולמית. עדיין יש לו את השאיפה הזאת. אני רואה את זה בכל משחק, באימונים, הוא רוצה להיות שם והוא רוצה לנצח. זה מה שמניע אותו", אמר חואן פבלו ווחבודה, מאמן סנטוס, לאחר המשחק.

ניימאר וקרלו אנצ'לוטי (IMAGO)

ניימאר לא שיחק מאז 7 בדצמבר 2025, אז פגש את קרוזיירו במחזור הסיום של אליפות ברזיל. ניתוח במניסקוס של ברכו השמאלית השבית אותו עד לחזרתו האחרונה. הברזילאי נראה נרגש כבר מהרגע שהגיע לחדר ההלבשה. בתמונות שפרסמה סנטוס הוא נראה נכנס כשהוא רוקד לצלילי המוזיקה שהתנגנה מרמקול בלוטות’. זה היה ניימאר בגרסתו הטהורה ביותר.

לאחר חזרתו, חואן פבלו ווחבודה רואה עתיד מבטיח: "אני רואה קבוצה שעובדת קשה ומבינה באיזה מועדון היא נמצאת. עם ניימאר כשחקן המרכזי, זה ידרוש הרבה מכולם סביבו. המאמן יעבוד בכל יום כדי לשפר עוד יותר את העתיד. אבל זה יהיה קשה. לעבוד קשה, להאמין, להישאר מאוחדים", אמר המאמן.

כעת, כשהוא כשיר לחלוטין, ניימאר כבר ממוקד במונדיאל בקיץ הבא ובכניסה לסגל של אנצ’לוטי בנבחרת ברזיל. ברזיל תפתח את דרכה מול מרוקו, לאחר מכן תפגוש את האיטי, ותסיים את משחקי בית ג’ מול סקוטלנד.