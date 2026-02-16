"אבו יונס אומר כל פעם משהו אחר, לא מאמין לו"

יום אחרי שבני סכנין הובסה 4:0 מול מכבי חיפה ללא שרון מימר, ומספר ימים אחרי אירוע ההתפרעויות נגד המאמן באימון הקבוצה, היא שחררה וידאו בו רואים חלק ממה שקרה. עו”ד אמיר כהן, שמייצג את שרון מימר, עלה לדבר על כך ב”שיחת היום” בערוץ ONE.

אנחנו מראים את הווידאו ששחררו סכנין, רואים בו את סוף האירוע. שרון מימר נענה לקריאתו של אבו יונס לחזור לאמן?

”טוב שלא שחררו את הווידאו של ארוחת שישי. משחררים סרטונים שמתאימים בול לאמירות חסרות הבסיס שלהם. יונס בשעה 2 נותן גיבוי ובשעה 4 אומרים דברים אחרים, מדבר איתי ואומר לי כמה אנחנו פועלים בצורה שקופה ונכונה, אני לא מאמין לשום מילה שלו”.

מה אתם הולכים לעשות?

”בסופו של יום יש חוזה ויש נפגע. מקום העבודה שנקרא בני סכנין הוא זה שיצר את ההסכם ולא סידר סביבת עבודה בטוחה לעובד, הוא גינה מאוחר מדי”.

מלחיץ: המהומות של אוהדי סכנין באימון

אבו יונס ומימר שוחחו מאז?

”לא שידוע לי”.

מה תעשו משפטית?

”נפעל בהתאם לחוק”.

הוא צריך לקבל משכורת בסוף החודש. יש זמן.

”נכין את הטיוטות שלנו בצורה ראויה”.

“המועדון הפר חוזה”

מצפה לקבל פיצוי על מה שעבר?

”המועדון חייב לעמוד מאחורי הסכם מא’ ועד ת’ והוא לא עמד בו. החוזה מאוד ברור והמועדון הפר חוזה, נגמר פה הסיפור, אין פה פרשנות”.

יש לשרון חוזה לעונה הבאה?

”לא ידוע לי”.

אז מדובר רק על ארבעת החודשים הקרובים, עד מאי. השאלה אם הוא דורש פיצוי.

”סכנין צריכה לעמוד אחרי החוזה כפי שהוא כתוב בצורה מאוד ברורה, אין מקום לזה”.

שרון מימר (לילך וויס-רוזנברג)

“זה צריך להדליק נורה להבאים בתור”

מה סכנין צריכה לעשות עם זה שהיא רוצה את אבוקסיס?

”אני לא בא לעשות שיימינג למועדון ולא לתת הנחיות למאמנים. כל אחד יעשה את הטוב בעיניו, שמעתי שיוסי אמר שהוא לא עושה כלום עד שהם מסיימים את הסוגיה עם מימר וכל הכבוד לו על זה. כל עוד מועדון מפר חוזה, זה מדליק נורה לבאים אחריו”.

לאן הולכת הסאגה?

”כפי שאני רואה את הזיגזג בהנהלת סכנין, אני חושב שהם בעצמם לא נעולים ולא יהיה מנוס מלהגיע לבית המשפט. אני מעדיף שייגמר בדרכי פיוס ובקצרה”.

אתה נהנה מזה.

”מוותר על זה במקרה פה, רק כדי שסכנין ירימו את הכפפה ויבינו שנעשה מעשה שצריך לקחת אחריות עליו, אפשר לסיים את זה בזמן מאוד קצר”.