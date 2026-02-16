בית"ר ברגע היסטורי: המספרים לקראת מכבי

אצטדיון טדי יארח הערב (שני, 20:30) את המשחק הלוהט בין בית"ר ירושלים למכבי תל אביב במסגרת המחזור ה-23 בליגת העל. מדובר ברגע היסטורי עבור הירושלמים, שכן זו הפעם הראשונה מאז עונת 2008/09 שהם פותחים את המחזור הזה כשהם מדורגים מעל הצהובים בטבלה. שתי הקבוצות מגיעות למפגש טעון עם שאיפות גבוהות ורצון להשיג הכרעה בקרב הצמרת המסקרן שנערך בבירה. הנתונים נאספים, מנותחים ומעובדים מידי שבוע על ידי חברת רדווד, בשם מנהלת הליגות לכדורגל, ומופצים לקהל הרחב לטובת שיפור השיח המקצועי והנגשת מידע מקצועי ומהימן.

בעשרת המפגשים האחרונים בין המועדונים המאזן שקול לחלוטין עם ארבעה ניצחונות לכל קבוצה ושתי תוצאות תיקו, כשמאזן השערים עומד על 18:19 לטובת התל אביבים. ההיסטוריה הקרובה בטדי מחייכת לירושלמים, שכן שניים משלושת המפגשים האחרונים באצטדיון זה הסתיימו בתוצאה 1:3 לטובתם. רשימת המשחקים האחרונים כוללת תוצאות כמו 0:5 ו-2:6 לבית"ר, לצד ניצחונות דחוקים של 0:1 לשני הצדדים ותיקו 1:1.

הזיכרון הטרי ביותר מהסיבוב הקודם בבלומפילד הוא הניצחון המוחץ של בית"ר 2:6 כאמור, משחק שכלל שמונה שערים, הכי הרבה שנכבשו העונה במשחק בודד (לצד הניצחון של הפועל ת"א על אשדוד). באותו משחק בית"ר חזרה מפיגור לניצחון, אחת מחמש פעמים שעשתה זאת העונה.

חגיגות בית"ר ירושלים בבלומפילד (רדאד ג'בארה)

מאזני הקבוצות בבית ובחוץ, ונקודות התורפה

בית"ר מציגה העונה מאזן ביתי של שישה ניצחונות, ארבע תוצאות תיקו והפסד בודד (67% הצלחה), אך היא מגיעה לאחר רצף של שלושה משחקי ליגה ללא ניצחון, הרצף הארוך ביותר שלה העונה. מנגד, מכבי תל אביב מחזיקה ב-64% הצלחה במשחקי החוץ ומגיעה לאחר שני ניצחונות רצופים בליגה. הצהובים לא הצליחו לחבר שלושה ניצחונות מאז פתיחת העונה, אז רשמו ארבעה ניצחונות בארבעת המחזורים הראשונים.

בפן המקצועי ויותר בהרחבה, בית"ר היא הקבוצה המסוכנת בליגה בבעיטות מחוץ לרחבה עם עשרה שערים כאלו, נתון זהה לזה של הפועל תל אביב. לעומתה, מכבי תל אביב מבססת את משחק ההתקפה שלה על ניסיונות מתוך הרחבה, המהווים 65.4% מכלל ניסיונותיה, האחוז הגבוה בליגת העל. הירושלמים מרבים לכבוש בדקות הסיום, כאשר 37.5% משעריהם (18 מתוך 48) הובקעו אחרי הדקה ה-75.

דקות הסיום הללו הן בדיוק נקודת התורפה של האלופה, שספגה בפרק זמן זה 38% משעריה העונה, 10 מתוך 26 הספיגות שלה. הצהובים מתקשים גם בהגנה על מצבים נייחים וספגו שישה שערים כתוצאה מבעיטות חופשיות, הנתון הגבוה ביותר בליגה יחד עם מכבי נתניה.

שחקני מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

השחקנים מהם כל צד צריך להיזהר, ופער הנקודות

מבחינת יכולת אישית של שחקנים, מכבי ת”א נהנית מיכולת נהדרת של סייד אבו פרחי שכבש שני שערים ובישל שלושה ב-172 הדקות האחרונות שלו. דור פרץ עם עשרה שערים ועידו שחר עם תשעה אחראים יחד ל-40% מ-47 שערי הקבוצה העונה. רוי רביבו בולט גם הוא עם חמישה בישולים עד כה, נתון המציב אותו במקום הראשון מבין שחקני ההגנה בליגה בנתון זה.

בצד הירושלמי, ירדן שועה מסר העונה 81 מסירות מדויקות בתוך רחבת היריבה (שני בליגה), בעוד קאלו כבש חמישה שערים, שלושה מהם מבישולים של טימוטי מוזי. עדי יונה, שכבש שבעה שערים ב-13 הופעותיו הראשונות, ינסה לשבור בצורת של שבעה משחקים ללא כיבוש, מאז הצמד נגד בני סכנין במחזור ה-14.

אל המפגש הקודם בין הקבוצות הן הגיעו כאשר מכבי ת”א הובילה על בית"ר ירושלים בשש נקודות, כשמנגד הפרש השיא ביניהן העונה עמד על 10 נקודות לטובת הקבוצה מירושלים, בתום המחזור ה-20.