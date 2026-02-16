שיפור נקודתי בדשא בטדי על רקע הביקורות

בשבועות האחרונים הועלו טענות וביקורות בנוגע למצב הדשא באצטדיון טדי, שיארח הערב (שני, 20:30) את המשחק בין בית”ר ירושלים למכבי ת”א. הנושא עלה לסדר היום בעקבות מראה לא אחיד של כר הדשא במספר אזורים, כאשר בעירייה ובגורמים המנהליים מדגישים כי מתבצעת עבודה ממוקדת לשיפור המצב.

עבודות שיקום באזורים נקודתיים

בימים האחרונים החלו לבצע מקצה שיפורים על אזורים ספציפיים בכר הדשא, בעיקר בחלק הדרום מזרחי והדרום מערבי. המטרה היא לייצב את המשטח ולשפר את האחידות, זאת כחלק מתהליך תחזוקה שוטף שמואץ בעקבות הביקורות שעלו.

״היה בחודש נובמבר שזרוע, בגלל מזג אוויר קשה בירושלים הוא לא צלח במלואו, אפשר לומר 70-75 אחוז הצלחה״, הסבירו.

הדשא באצטדיון טדי (אורן בן חקון)

הרקע לעיכוב בשזרוע

עוד משהו שצריך לשים עליו דגש היא העובדה שהשזרוע התאחר בגלל ההכנות למכביה שבוטלה בגלל המלחמה עם איראן, ומזג האוויר הקר בחודש נובמבר בירושלים רק הקשה על הצלחה מירבית של השזרוע. בעיר מדגישים כי מדובר בשילוב נסיבות שהשפיע על התהליך כולו.

בהנהלת האצטדיון אומרים כי לא התקבלו טענות מהקבוצות הירושלמיות על טיבו של כר הדשא. בנוסף מציינים כי הגורמים הרשמיים בהתאחדות ערכו ביקורת והכל עבר ללא בעיה, כך שלדבריהם המשטח עומד בדרישות.

סוגיית חצי גמר הגביע

בירושלים דוחים את הטענה כי חצי גמר הגביע לא ישוחק בטדי בגלל מצב הדשא. לטענת הגורמים, הסיבות קשורות לדרך לירושלים מחיפה ומתל אביב, עומסי התנועה, המחסור בחניה והאבטחה המוגברת שתידרש מצד המשטרה.

דור פרץ וירדן שועה (רדאד ג'בארה)

העבודות נמשכות

כאמור, חברת חברת "אריאל" וכל הגורמים הקשורים לאצטדיון עובדים בזמן האחרון לשיפור כר הדשא, וכבר היום הוא במצב טוב יותר יחסית לשבועות האחרונים. בעיר מדגישים כי מדובר בתהליך הדרגתי שנועד להביא לתוצאה מיטבית.

יצחקי: "מחכה לנו משחק קשה מאוד"

״מנסים לשקם את החלקים ספציפיים שנראים פחות טוב, עובדים על זה ומאמינים שיראו תוצאות בקרוב״, אומרים בירושלים.