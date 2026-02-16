יום שני, 16.02.2026 שעה 11:45
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

מאמן שלישי העונה: ליאור ראובן מועמד לריינה

העוזר של שרון מימר בבני סכנין, שסיים את דרכו ביחד איתו לאחר האירועים האלימים באימון בסוף השבוע שעבר, הוא האופציה המובילה של הקבוצה הצפונית

ליאור ראובן (עמרי שטיין)
ליאור ראובן (עמרי שטיין)

עוזר מאמן בני סכנין עד לשבוע שעבר, ליאור ראובן, מועמד להתמנות כמאמן של בני ריינה במקומו של אדהם האדיה, שפוטר. ראובן למעשה סיים את דרכו בקבוצה מהמגזר אחרי האירועים בסוף השבוע הקודם יחד עם שרון מימר והוא זה שיהיה אמור להיות האיש שיציל את הקבוצה מירידה כמעט וודאית לליגה השנייה.

עונה קשה מאוד עוברת על הקבוצה הצפונית. נכון לעכשיו, בני ריינה רחוקה עד כדי 11 נקודות מהקבוצה שמעל הקו מאדום מה שאומר שהיא תצטרך נס ספורטיבי כדי לשרוד בליגת העל. 

המאזן הנוראי של ריינה

רק במחזור האחרון ריינה חטפה תבוסה קשה בדמות 4:0 ממכבי נתניה, שהובילה לכך שיש לה ארבעה הפסדים רצופים בכל המסגרות בהם המאזן האיום 13:0 ליריבות. אין ספק שהשינוי נדרש, וזה מה שהוביל לפיטוריו כאמור של אדהם האדיה

