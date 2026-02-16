יום שני, 16.02.2026 שעה 15:55
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

"רטנר תמיד במקום הנכון ומזכיר את בוסקטס"

איציק אהרונוביץ ב"שיחת היום": "יש לרטנר הרבה פרמטרים של קשרים אחוריים שרואים רק בחו"ל"). קניאס: "בן שמעון בוודאות יזמין אותו לקמפיין הבא"

|
נבות רטנר (עמרי שטיין)
נבות רטנר (עמרי שטיין)

מכבי חיפה הביסה אתמול (ראשון) 0:4 את בני סכנין עם שערים של ליסב עיסאת, סדריק דון, מיכאל אוחנה וגיא מלמד, שני בישולים של מנואל בנסון ומשחק מצוין של נבות רטנר. פרשני רדיו חיפה, ניסן קניאס ואיציק אהרונוביץ, סיכמו את המשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

חיפה שיחקה אתמול מול קבוצה מפורקת.
קניאס: “כשדיילה הגדול ניצח את ק”ש ואת יפו, למה את מי הוא ניצח? את בנפיקה ויובנטוס? הפועל ירושלים לא קבוצה יותר טובה מסכנין, ואם לא היה שער דקה חמישית, המשחק היה מאוד קשה. ראיתי דברים שלא ראיתי במשחקים הקודמים, בנסון זה שחקן ברמה מאוד גבוהה, איכותי מאוד ואני מקווה שיהיה בריא, ואם זה ככה מכבי חיפה עשתה עסקה מצוינת.

“גם למנור סולומון היה קשה באנגליה, אפילו בצ’מפיונשיפ קשה יותר מבחינת עצימות ופיזיות, יכול להיות שבליגות כאלו היה לו קשה ופה יהיה לו יותר קל. במכבי חיפה יצטרכו לדעת לחלק לו את העומסים ולשלב אותו לאט לאט, עד לחצי הגמר”.

מנואל בנסון (עמרי שטיין)מנואל בנסון (עמרי שטיין)

אהרונוביץ: “צריך לומר את האמת, נתתי לו ציון 9. הוא עובר את מי שהוא רוצה מתי שהוא רוצה, מסתובב כמו סביבון. הוא עובר איך שהוא רוצה, הוא שחקן מוכשר עם הכדור”.

“אי אפשר שלא לזהות את האיכות של בנסון”

קניאס: “תנאי המגרש בטדי לא מאפשרים לשחקנים טכניים להביא את היכולות שלהם לידי ביטוי ואני חושב שזה גם פוגע בסוף בבית”ר כי היא הקבוצה הכי טכנית בליגה. בגלל זה היה לו מאוד קשה מול הפועל ירושלים, וגם זה היה משחקים ראשונים, צריך להסתגל. ככל שהזמן יעבור הוא ישחק יותר וישתפר, אבל אי אפשר שלא לזהות את האיכות.

“האיכויות של רטנר גבוהות מאוד ולשמוע אותו מדבר גם אחרי המשחק זה כמו שהוא משחק. חוויה של ילד, אני רואה שרן בן שמעון בוודאות מזמין אותו לקמפיין הבא של הנבחרת. זה שחקן הרכב לעשר שנים קדימה”.

אהרונוביץ: “כשאתה מסתכל עליו, אתה רואה רמה מנטלית גבוהה מאוד. אני לא יודע אם הוא עובד עם מאמן מנטלי, אני מניח שכן, אבל אתה רואה אותו ברמה המנטלית שמשפיעה גם על המקצועית. הוא תמיד נמצא במקום הנכון, חוטף, נעמד ומקבל כדור, מרים את הראש, כל כך הרבה פרמטרים של קשרים אחוריים שרואים רק בחו”ל. דיברתי איתו במסיבת עיתונאים והוא עונה תשובות קצרות, אומרים שהוא דומה לנטע לביא. לא דומה לנטע לביא, אתלה על אילנות גבוהים, לי הוא מזכיר את סרחיו בוסקטס”.

