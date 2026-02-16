"מכבי צריכה ניצחון, תיקו לא טוב לשני הצדדים"

אם מכבי תל אביב רוצה לחזור למאבק האליפות, ניצחונות על הקבוצות שמעליה בטבלה בהחלט יכולים להיות פוש משמעותי. אלופת המדינה תתארח הערב (שני, 20:30) אצל בית”ר ירושלים, למפגש ענק שבסיבוב הראשון נגמר עם 2:6 היסטורי לירושלמים. לקראת המשחק, שחקן העבר של הצהובים, אלי דריקס, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך אתה רואה את המשחק הערב בלי קהל של מכבי?

”אני מניח שגם אם ייתפסו 200-300 אוהדים מסתננים, הם לא יהוו פקטור מול אוהדי בית”ר ירושלים. המשחק הזה, קשה לראות איך יתפתח. מצד אחד בית”ר עם כל האוהדים שלהם וכל הלחץ על מכבי, אבל לפעמים זה גם פועל הפוך”.

מכבי באה במומנטום עם רוני דיילה, אבל משחקים יחסית נוחים שהוא עבר אותם.

”עשו תוצאות טובות, אני לא יכול לומר דבר על המאמן כי עוד לא ראיתי איך הוא עובד אבל כן רואים אנרגיות חיוביות וחדשות במכבי, אני חושב שסהיטי זו אחלה החתמה ובליץ’ יחזור ויכול להתפתח איזשהו מומנטום. כל תוצאה אחרת מלבד ניצחון של מכבי לא באה בחשבון, תיקו לא טוב לשני הצדדים, הכל פתוח”.

כריסטיאן בליץ'. הוא חוזר (חגי מיכאלי)

הענישה נגד קהל החוץ

מה דעתך על הענישה של בלי קהל חוץ?

”אני מאמין בענישה מודרנית, יש מצלמות בכל מקום. נהוג שכשיש התפרעות צריך להעניש את אותם אנשים ולא את כל הקהל. צריכה להיות חקיקה, זה צריך לבוא מלמעלה. אם נראה מה קרה באנגליה, שהייתה מדינה של חוליגנים, עד שהמדינה לא התערבה ועשתה ענישה חזקה ושיפוט מהיר, לא פתרו את זה. ברגע שהמשטרה משחררת את כל הפורעים, לא עשינו בזה כלום”.

עד שלא יהיה שופט ספורט זה ימשיך ככה.

”אני מסכים. אנחנו עדים לשיח הזה ואני רואה את זה באולפנים. כולם יודעים את הפתרון ולא קורה כלום. אנשים שמבינים כדורגל מבינים את הבעייתיות אבל אין שום התקדמות”.

אם תבוא ההתאחדות ותגיד שעל העבירה הזאת יש כך וכך קנס ועל זו כך וכך, שהקבוצה תלך ותתבע את מי שפוגע בה.

”במכבי ת”א נלחמים באוהדים ובהתנהגויות האלה”.

תוצאה להערב?

”יש לי תחושה שמכבי מבינה שזה הצ’אנס האחרון שלה להצטרף למרוץ האליפות ואני מאמין שהיא תנצח”.