יענו על הציפיות? היחסים ב'ווינר' לבית"ר - מכבי

יום גדוש באירועי ספורט נמצא בפתחם של אוהדי הספורט ברחבי הארץ עם כמה משחקים מסקרנים במיוחד, כאשר במוקד המפגש בטדי בין בית”ר ירושלים למכבי ת”א ב-20:30. בנוסף, ברצלונה תתארח ב-22:00 אצל ג’ירונה לדרבי קטן, לצ’ה ועומרי גאנדלמן יגיעו לקליארי רבע שעה קודם לכן, ובגזרת הכדורסל מצפה לאוהדים חצי גמר גביע המדינה ב-19:00, בין הפועל העמק לבני הרצליה.

נתחיל עם המשחק המרכזי, בו מומחי ה’ווינר’ קבעו כי למרות שהמשחק משוחק בבירה, דווקא הבחורים של רוני דיילה עדיפים עם יחס של פי 2.15, לעומת יחס של פי 2.60 לניצחון בצהוב שחוב. במקרה של חלוקת נקודות, ישלשלו המהרים לכיסם יחס של פי 3.80.

איסוף סיסוקו ודור מיכה (רדאד ג'בארה)

ימשיך לעשות חיל? באיטליה עומרי גאנדלמן ולצ’ה נחשבים לאנדרדוג במשחק החוץ עם יחס של פי 3.30, לעומת יחס של פי 2.25 שקיבלה המארחת, קליארי. במקרה של תיקו בתום 90 דקות, יגרפו המהמרים יחס של פי 2.75.

בספרד, ברצלונה נחשבת פייבוריטית מובהקת עם יחס זעום של פי 1.30, לעומת יחס נאה להפתעה של ג’ירונה בדמות פי 6.40, כאשר תוצאת תיקו תניב למנחשים יחס של פי 5.40.

שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

ונסיים בגזרת הכדורסל. בני הרצליה נחשב לפייבוריטית לעלות לגמר הגביע עם יחס של פי 1.85 לניצחון שלה ביותר משתי נקודות. ניצחון של הפועל העמק הו הפסד שלה בעד שתי נקודות יניב למנחשים יחס של פי 1.75, בעוד אם הרצליה תנצח ב-2 נק’ בדיוק, היחס יעמוד על פי 9.