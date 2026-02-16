"דאוטין ולביא הצטיינו, סורקין הגבוה הטוב בארץ"

זה לא היה לה קל, אבל בסופו של דבר מכבי תל אביב הצליחה להעפיל אתמול (ראשון) לגמר הגביע בזכות 85:94 גדול על הפועל ירושלים החזקה. החניכים של עודד קטש השיגו ניצחון משמעותי, שהוא עוד אבן דרך בתקופה הטובה שעוברת עליהם לאחרונה גם ביורוליג. שחקן ומאמן העבר, רוני בוסאני, עלה לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE כדי לדבר על הצהובים.

צפית שמכבי תנצח אתמול, איך אתה רואה את המשחק?

”המצטיינים שלי קודם כל הם דאוטין וגור לביא”.

נראה שלמכבי יש עוד שחקן עם גור לביא, קטש סומך עליו.

”גם דאוטין עשה סלים נהדרים והחזיק את מכבי קרוב כדי שתוכל לחזור למשחק. הפועל ירושלים כמו שאמרתי, הקו האחורי שלה היה פחות טוב במשחק הזה. במכבי ידעו להיות אגרסיביים עם הגנה חזקה. למעשה המשחק התחיל ברבע הרביעי, הפועל הובילו פעמיים בדו ספרתי ומכבי ידעו לחזור מזה”.

הדו ספרתי הזה לא מבטיח כלום, צריך להוביל אולי ב-20 בשביל להבטיח ניצחון.

”הכדורסל היום מאוד מהיר, שחקנים מאוד מיומנים ונכון, זה שאתה מוביל בדו ספרתי של 10-12 עדיין לא מבטיח דבר. אבל מכבי ידעו לנצח עם הניסיון והאגרסיביות, ראינו את תמיר בלאט בסוף בתצוגה טובה וסורקין מעל כולם, הוא הכי טוב בארץ בגבוהים”.

ג'ף דאוטין (רועי כפיר)

קטש עשה רוטציה מצוינת אתמול.

”ממש. הוא שיחק עם סורקין הגנה-התקפה, הכניס את גור לביא שהיה קלף ממש אס, באמת קטש ניהל את המשחק בצורה טובה מאוד”.

ראיתי אתמול שהשחקנים של מכבי רצו יותר. השחקנים באו בידיעה שהם לא מפסידים, בירושלים לא ראית את הדבר הזה, גם יונתן אלון אמר שצריך לנצח בציפורניים.

“במשחקים האחרונים של מכבי ביורוליג ראית שכל משחק שם היה בשיניים והיה צמוד, גם בבית גם בחוץ, במיוחד בחוץ נגד הכוכב האדום שהיה משחק מדהים. תמיד המאמנים של מכבי אומרים שקשה להם להוביל את השחקנים נגד קבוצות גדולות, היום נראה מי תהיה הקבוצה השנייה בגמר, שמן הסתם תהיה פחות טובה ממכבי, ואז נראה אם הם יוכלו לגמור את המשחק מוקדם”.

מי אתה חושב תנצח הערב? הרצליה או העמק?

”הרצליה בתנופה אדירה, גם משחקים שהיום למטה הצליחו לנצח אותם איכשהו, אני חושב שימשיכו וינצחו גם היום, אבל אי אפשר לדעת”.