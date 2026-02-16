יום שני, 16.02.2026 שעה 14:14
"דני הציב רף גבוה, הוא במגרש של הגדולים"

מאמן ומורה העבר של אבדיה, נחום סגל, דיבר על הכוכב ב"שיחת היום": "המשחק פחות משנה, רק זה שהוא אולסטאר. לפי שפת הגוף הוא לאט חיפש את מקומו"

|
דני אבדיה מגיע לעשות היסטוריה (רויטרס)
דני אבדיה מגיע לעשות היסטוריה (רויטרס)

דני אבדיה עשה הלילה היסטוריה, כשהיה לישראלי הראשון שהשתתף במשחק האולסטאר של ה-NBA. הפורוורד שיתף פעולה עם השחקנים הגדולים בעולם ועשה חיל בלוס אנג’לס. מי שהיה מאמן ומורה של הכדורסלן, נחום סגל, עלה לדבר עליו בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

צפית הלילה בדני?
”בדיוק משלים שעות שינה”.

מה חשבת על הרגע הגדול שלו?
”לכדורסל הישראלי, שאנחנו רוצים ששחקן יצמח אף פעם לא שמנו מטרה שיגיע לאולסטאר ב-NBA. דני הציב רף מאוד גבוה וזה סופר מרגש. הוא נמצא במגרש של הגדולים, יצאה פה איזה רמת ציפיות מאוד גבוהה. שמעתי שלא נהניתם מהמשחק, אבל באמת המשחק פחות קריטי, רק נקודת הציון שהוא אולסטאר. בסופו של דבר דני מאוד נרגש, אני מכיר אותו ודיברתי איתו לפני כמה ימים, אני יכול לומר שלפי שפת הגוף שלו הוא לאט לאט חיפש את מקומו. בכדורסל הישראלי יש מישהו שהוא בטופ, אין לנו אפילו דוגמה דומה לזה”.

סלל את מקומו בין כוכבים.
”לחלוטין. הוא לא היה שורה ראשונה כיסא 6, אלא חלק מאוד משמעותי והוא קיבל הכרה ואהבה, זה יוצא מן הכלל”.

דני אבדיה, לוקה דונצדני אבדיה, לוקה דונצ'יץ' ויאניס אנטטקומפו. מי היה מאמין (רויטרס)

“הוא עבד קשה, לפני ואחרי כולם”’

החוויה שלך מלאמן את דני בתיכון?
”דני ילד שהתבגר לנו פשוט מול העיניים. בחור גבוה, רזה, חלש פיזית. כל שנה היה משתפר ב-300 אחוזים. סופר חרוץ, יודע שהוא מקריב הרבה, מאוד חברתי ואהוב על החברים שלו, גם בבית הספר היה ילד מאוד אהוב כי הוא היה מאוד נחמד. כשיש למישהו בייגלה מעל הראש קשה לבטל את זה. הוא עבד קשה, לפני כולם ואחרי כולם ולא היית שומע אותו מתבכיין”.

ידעת שהוא יגיע לאן שיגיע?
”ל-NBA זה היה ברור שיגיע ואפילו שיעשה קריירה טובה, אבל להגיע להיות אולסטאר, בכלל לא ראינו את זה קורה. אני לא בטוח שבנבחרת שאר העולם האמריקאים מנצחים. להיות אולסטאר זה דבר שאף אחד לא ציפה ולא האמין”.

יש עוד ילד כזה שאתם מגדלים?
”אנחנו תמיד מחפשים ילד כזה. לא קל להוציא שחקנים לארה”ב ודני נותן השפעה ומעצים מוחשית, יותר מגדולי הענף. ילדים מרגישים את זה ורואים שאפשר, ועובדים קשה כדי להגיע לשם".

